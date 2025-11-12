Sube el precio del tabaco en España: así cuestan ahora Ducados, West, Farias...

Sube de nuevo el precio del tabaco en España. El Comisionado para el Mercado de Tabacos ha publicado un nuevo alza en las tarifas reguladas en España, donde no dejan de subir los impuestos con el objetivo de reducir el número de fumadores en nuestro país.
En el marco de esta política, las principales marcas tradicionales del mercado, como Ducados, West, Farias o Gauloises han ajustado sus tarifas al alza. Por este motivo, los consumidores deberán rascarse todavía más el bolsillo cuando se dispongan a visitar un estanco.
El rango general de los nuevos precios se sitúa entre 5 y 7 euros. Los precios no paran de subir y un producto al azar, B.N. Beige, es la muestra: en 1990 costaba 0,65 euros, en el 2000 eran 2,50 euros, en 2015 ascendía a 4,45 euros y en 2025 se alza hasta los 6,20 euros por cajetilla.
Nuevos precios del tabaco en España: todas las marcas que suben
El incremento responde a la política de precios comunicados, en la que los fabricantes notifican al organismo regulador, sus tarifas, que deben quedar aprobadas. Después, se publican los precios en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Comisionado para el Mercado de Tabacos se encarga de realizar todas las gestiones. Estas son todas las marcas que suben de precio y cuánto costarán desde ahora.
Dux Puritos (el envase de 10): 3,15 euros / envase
Entrefinos Cortados (el envase de 10): 5,50 euros / envase
Entrefinos Java (el envase de 10): 5,50 euros / envase
Entrefinos Mini (el envase de 20): 5 euros / envase
Farias Chicos (el envase de 10): 6,10 euros / envase
Farias Club (el envase de 20): 5,85 euros / envase
Farias Mini (el envase de 10): 2,90 euros / envase
Farias Mini (el envase de 20): 5,50 euros / envase
Farias Puritos (el envase de 10): 6 euros / envase
Fleur de Savane Petit Cigare (el envase de 20): 5,90 euros / envase
Montes Serie N.P.C. Bundle (el envase de 20): 34 euros / envase
Montes Serie N.P.L. Bundle (el envase de 20): 39 euros / envase
Montes Serie N.P.N. Bundle (el envase de 20): 50 euros / envase
Montes Serie N.R. Bundle (el envase de 20): 40,00
West Cigarritos (el envase de 17): 3,10 euros / envase
Picaduras de pipa
Musth Gap Fut (200 g): 32,30 euros/unidad
Musth Koko Dream (125 g): 22,60 euros/unidad
Musth Ornj Team (200 g): 32,30 euros/unidad
Musth Red Gape (200 g): 32,30 euros/unidad
Musth Rocketman (200 g): 32,30 euros/unidad
Musth Sea Backtrn Ti (200 g): 32,30 euros/unidad
Stral Alberino (200 g): 17,90 euros/unidad
Stral Alberino (50 g): 5 euros/unidad
Stral Black Mln (200 g): 17,90 euros/unidad
Stral Black Mln (50 g): 5 euros/unidad
Stral Kiva (200 g): 17,90 euros/unidad
Stral Kiva (50 g): 5 euros/unidad
Stral Lit Schi (200 g): 17,90 euros/unidad
Stral Lit Schi (50 g): 5 euros/unidad
Stral The Rza (200 g): 17,90 euros/unidad
Stral The Rza (50 g): 5 euros/unidad
Stral Tik Tok (200 g): 17,90 euros/unidad
Stral Tik Tok (50 g): 5 euros/unidad
Tangiers 10 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 111 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 113 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 114 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 118 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 119 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 123 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 132 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 135 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 136 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 138 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 139 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 143 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 16 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 19 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 24 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 27 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 3 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 34 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 35 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 38 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 4 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 5 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 51 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 57 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 58 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 59 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 6 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 62 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 63 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 69 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 74 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 76 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 77 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 78 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 8 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 87 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 9 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 90 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 91 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 92 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 93 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 94 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 96 (250 g): 37 euros/unidad
Tangiers 96a (250 g): 37 euros/unidad
Estas subidas de precio evidencian la política favorecida desde las administraciones para subir el precio de las cajetillas de tabaco. La norma pretende reducir el consumo de tabaco y reducir el número de fumadores de manera progresiva.