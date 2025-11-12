Sube el precio del tabaco en España: así cuestan ahora Ducados, West, Farias...

Sube de nuevo el precio del tabaco en España. El Comisionado para el Mercado de Tabacos ha publicado un nuevo alza en las tarifas reguladas en España, donde no dejan de subir los impuestos con el objetivo de reducir el número de fumadores en nuestro país.

En el marco de esta política, las principales marcas tradicionales del mercado, como Ducados, West, Farias o Gauloises han ajustado sus tarifas al alza. Por este motivo, los consumidores deberán rascarse todavía más el bolsillo cuando se dispongan a visitar un estanco.

El BOE recoge una nueva subida de los precios del tabaco en España Envato Elements

El rango general de los nuevos precios se sitúa entre 5 y 7 euros. Los precios no paran de subir y un producto al azar, B.N. Beige, es la muestra: en 1990 costaba 0,65 euros, en el 2000 eran 2,50 euros, en 2015 ascendía a 4,45 euros y en 2025 se alza hasta los 6,20 euros por cajetilla.

Nuevos precios del tabaco en España: todas las marcas que suben

El incremento responde a la política de precios comunicados, en la que los fabricantes notifican al organismo regulador, sus tarifas, que deben quedar aprobadas. Después, se publican los precios en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Comisionado para el Mercado de Tabacos se encarga de realizar todas las gestiones. Estas son todas las marcas que suben de precio y cuánto costarán desde ahora.

Cigarrillos

B.N. Beige Duro: 6,20 euros / cajetilla

B.N. Clásico Duro: 6,20 euros / cajetilla

Ducados 25 Azul Duro: 7,50 euros / cajetilla

Ducados Azul Blando: 6,20 euros / cajetilla

Ducados Azul Duro: 6,20 euros / cajetilla

Ducados Azul/Blanco Blando: 6,20 euros / cajetilla

Ducados Azul/Blanco Duro: 6,20 euros / cajetilla

Ducados Blanco Duro: 6,20 euros / cajetilla

Ducados Dark Blue 22 (22): 6,60 euros / cajetilla

Gauloises Brunes: 6,35 euros / cajetilla

Gitanes Cortos Con Filtro Duro: 7 euros / cajetilla

Gitanes Cortos Sin Filtro Duro: 7 euros / cajetilla

Herencia Blando: 6,35 euros / cajetilla

Herencia Duro: 6,35 euros / cajetilla

Sombra Dark Blue KS Box (20): 5,35 euros / cajetilla

Cigarros y cigarritos

A. Flores y Rodriguez 18th Anniversary Gran Toro C (24): 12,95 euros/unidad

Coloniales By Farias (25): 1 euros/unidad

Constantino González Claro Lancero 7 x 42 M (10): 5,85 euros/unidad

Farias Superiores (25): 1,90 euros/unidad

Farias Superiores (5): 1,90 euros/unidad

Farias Superiores (50): 1,90 euros/unidad

Partagás Cedros Año Chino (18): 64 euros/unidad

Trinidad Short (40): 1,50 euros/unidad

Coburn Capa Natural Blue (el envase de 20): 3,85 euros / envase

Coburn Capa Natural Red (el envase de 10): 2 euros / envase

Coburn Capa Natural Red (el envase de 20): 3,80 euros / envase

Coburn Dark (el envase de 20): 3,80 euros / envase

Ducados Mini (el envase de 20): 4,10 euros / envase

Ducados Mini Classic (el envase de 20): 4,10 euros / envase

Ducados Rubio Cigarritos (el envase de 12): 2,35 euros / envase

Ducados Rubio Cigarritos (el envase de 20): 3,75 euros / envase

Ducados Rubio Cigarritos (el envase de 10): 2 euros / envase

Dux Maior (el envase de 10): 3,50 euros / envase

Dux Puritos (el envase de 10): 3,15 euros / envase

Entrefinos Cortados (el envase de 10): 5,50 euros / envase

Entrefinos Java (el envase de 10): 5,50 euros / envase

Entrefinos Mini (el envase de 20): 5 euros / envase

Farias Chicos (el envase de 10): 6,10 euros / envase

Farias Club (el envase de 20): 5,85 euros / envase

Farias Mini (el envase de 10): 2,90 euros / envase

Farias Mini (el envase de 20): 5,50 euros / envase

Farias Puritos (el envase de 10): 6 euros / envase

Fleur de Savane Petit Cigare (el envase de 20): 5,90 euros / envase

Montes Serie N.P.C. Bundle (el envase de 20): 34 euros / envase

Montes Serie N.P.L. Bundle (el envase de 20): 39 euros / envase

Montes Serie N.P.N. Bundle (el envase de 20): 50 euros / envase

Montes Serie N.R. Bundle (el envase de 20): 40,00

West Cigarritos (el envase de 17): 3,10 euros / envase

Picaduras de pipa

Musth Gap Fut (200 g): 32,30 euros/unidad

Musth Koko Dream (125 g): 22,60 euros/unidad

Musth Ornj Team (200 g): 32,30 euros/unidad

Musth Red Gape (200 g): 32,30 euros/unidad

Musth Rocketman (200 g): 32,30 euros/unidad

Musth Sea Backtrn Ti (200 g): 32,30 euros/unidad

Stral Alberino (200 g): 17,90 euros/unidad

Stral Alberino (50 g): 5 euros/unidad

Stral Black Mln (200 g): 17,90 euros/unidad

Stral Black Mln (50 g): 5 euros/unidad

Stral Kiva (200 g): 17,90 euros/unidad

Stral Kiva (50 g): 5 euros/unidad

Stral Lit Schi (200 g): 17,90 euros/unidad

Stral Lit Schi (50 g): 5 euros/unidad

Stral The Rza (200 g): 17,90 euros/unidad

Stral The Rza (50 g): 5 euros/unidad

Stral Tik Tok (200 g): 17,90 euros/unidad

Stral Tik Tok (50 g): 5 euros/unidad

Tangiers 10 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 111 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 113 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 114 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 118 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 119 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 123 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 132 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 135 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 136 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 138 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 139 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 143 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 16 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 19 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 24 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 27 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 3 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 34 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 35 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 38 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 4 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 5 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 51 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 57 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 58 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 59 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 6 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 62 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 63 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 69 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 74 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 76 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 77 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 78 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 8 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 87 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 9 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 90 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 91 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 92 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 93 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 94 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 96 (250 g): 37 euros/unidad

Tangiers 96a (250 g): 37 euros/unidad

Estas subidas de precio evidencian la política favorecida desde las administraciones para subir el precio de las cajetillas de tabaco. La norma pretende reducir el consumo de tabaco y reducir el número de fumadores de manera progresiva.