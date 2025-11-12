Los Replicantes
Sube el precio del tabaco en España: así cuestan ahora Ducados, West, Farias...

El BOE recoge las nuevas subidas de precios del tabaco en España, que llegarán a todos los estancos y establecimientos de hostelería.

Cigarrillos de tabaco Foto: Envato Elements
12 Noviembre 2025 14:49 (hace 9 horas)

Sube de nuevo el precio del tabaco en España. El Comisionado para el Mercado de Tabacos ha publicado un nuevo alza en las tarifas reguladas en España, donde no dejan de subir los impuestos con el objetivo de reducir el número de fumadores en nuestro país.

En el marco de esta política, las principales marcas tradicionales del mercado, como Ducados, West, Farias o Gauloises han ajustado sus tarifas al alza. Por este motivo, los consumidores deberán rascarse todavía más el bolsillo cuando se dispongan a visitar un estanco.

El BOE recoge una nueva subida de los precios del tabaco en España

El rango general de los nuevos precios se sitúa entre 5 y 7 euros. Los precios no paran de subir y un producto al azar, B.N. Beige, es la muestra: en 1990 costaba 0,65 euros, en el 2000 eran 2,50 euros, en 2015 ascendía a 4,45 euros y en 2025 se alza hasta los 6,20 euros por cajetilla.

Nuevos precios del tabaco en España: todas las marcas que suben

El incremento responde a la política de precios comunicados, en la que los fabricantes notifican al organismo regulador, sus tarifas, que deben quedar aprobadas. Después, se publican los precios en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Comisionado para el Mercado de Tabacos se encarga de realizar todas las gestiones. Estas son todas las marcas que suben de precio y cuánto costarán desde ahora.

Cigarrillos

  • B.N. Beige Duro: 6,20 euros / cajetilla
  • B.N. Clásico Duro: 6,20 euros / cajetilla
  • Ducados 25 Azul Duro: 7,50 euros / cajetilla
  • Ducados Azul Blando: 6,20 euros / cajetilla
  • Ducados Azul Duro: 6,20 euros / cajetilla
  • Ducados Azul/Blanco Blando: 6,20 euros / cajetilla
  • Ducados Azul/Blanco Duro: 6,20 euros / cajetilla
  • Ducados Blanco Duro: 6,20 euros / cajetilla
  • Ducados Dark Blue 22 (22): 6,60 euros / cajetilla
  • Gauloises Brunes: 6,35 euros / cajetilla
  • Gitanes Cortos Con Filtro Duro: 7 euros / cajetilla
  • Gitanes Cortos Sin Filtro Duro: 7 euros / cajetilla
  • Herencia Blando: 6,35 euros / cajetilla
  • Herencia Duro: 6,35 euros / cajetilla
  • Sombra Dark Blue KS Box (20): 5,35 euros / cajetilla

    • Cigarros y cigarritos

  • A. Flores y Rodriguez 18th Anniversary Gran Toro C (24): 12,95 euros/unidad
  • Coloniales By Farias (25): 1 euros/unidad
  • Constantino González Claro Lancero 7 x 42 M (10): 5,85 euros/unidad
  • Farias Superiores (25): 1,90 euros/unidad
  • Farias Superiores (5): 1,90 euros/unidad
  • Farias Superiores (50): 1,90 euros/unidad
  • Partagás Cedros Año Chino (18): 64 euros/unidad
  • Trinidad Short (40): 1,50 euros/unidad
  • Coburn Capa Natural Blue (el envase de 20): 3,85 euros / envase
  • Coburn Capa Natural Red (el envase de 10): 2 euros / envase
  • Coburn Capa Natural Red (el envase de 20): 3,80 euros / envase
  • Coburn Dark (el envase de 20): 3,80 euros / envase
  • Ducados Mini (el envase de 20): 4,10 euros / envase
  • Ducados Mini Classic (el envase de 20): 4,10 euros / envase
  • Ducados Rubio Cigarritos (el envase de 12): 2,35 euros / envase
  • Ducados Rubio Cigarritos (el envase de 20): 3,75 euros / envase
  • Ducados Rubio Cigarritos (el envase de 10): 2 euros / envase
  • Dux Maior (el envase de 10): 3,50 euros / envase
  • Dux Puritos (el envase de 10): 3,15 euros / envase
  • Entrefinos Cortados (el envase de 10): 5,50 euros / envase
  • Entrefinos Java (el envase de 10): 5,50 euros / envase
  • Entrefinos Mini (el envase de 20): 5 euros / envase
  • Farias Chicos (el envase de 10): 6,10 euros / envase
  • Farias Club (el envase de 20): 5,85 euros / envase
  • Farias Mini (el envase de 10): 2,90 euros / envase
  • Farias Mini (el envase de 20): 5,50 euros / envase
  • Farias Puritos (el envase de 10): 6 euros / envase
  • Fleur de Savane Petit Cigare (el envase de 20): 5,90 euros / envase
  • Montes Serie N.P.C. Bundle (el envase de 20): 34 euros / envase
  • Montes Serie N.P.L. Bundle (el envase de 20): 39 euros / envase
  • Montes Serie N.P.N. Bundle (el envase de 20): 50 euros / envase
  • Montes Serie N.R. Bundle (el envase de 20): 40,00
  • West Cigarritos (el envase de 17): 3,10 euros / envase

    • Picaduras de pipa

  • Musth Gap Fut (200 g): 32,30 euros/unidad
  • Musth Koko Dream (125 g): 22,60 euros/unidad
  • Musth Ornj Team (200 g): 32,30 euros/unidad
  • Musth Red Gape (200 g): 32,30 euros/unidad
  • Musth Rocketman (200 g): 32,30 euros/unidad
  • Musth Sea Backtrn Ti (200 g): 32,30 euros/unidad
  • Stral Alberino (200 g): 17,90 euros/unidad
  • Stral Alberino (50 g): 5 euros/unidad
  • Stral Black Mln (200 g): 17,90 euros/unidad
  • Stral Black Mln (50 g): 5 euros/unidad
  • Stral Kiva (200 g): 17,90 euros/unidad
  • Stral Kiva (50 g): 5 euros/unidad
  • Stral Lit Schi (200 g): 17,90 euros/unidad
  • Stral Lit Schi (50 g): 5 euros/unidad
  • Stral The Rza (200 g): 17,90 euros/unidad
  • Stral The Rza (50 g): 5 euros/unidad
  • Stral Tik Tok (200 g): 17,90 euros/unidad
  • Stral Tik Tok (50 g): 5 euros/unidad
  • Tangiers 10 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 111 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 113 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 114 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 118 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 119 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 123 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 132 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 135 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 136 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 138 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 139 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 143 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 16 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 19 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 24 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 27 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 3 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 34 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 35 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 38 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 4 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 5 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 51 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 57 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 58 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 59 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 6 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 62 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 63 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 69 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 74 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 76 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 77 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 78 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 8 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 87 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 9 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 90 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 91 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 92 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 93 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 94 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 96 (250 g): 37 euros/unidad
  • Tangiers 96a (250 g): 37 euros/unidad

    • Estas subidas de precio evidencian la política favorecida desde las administraciones para subir el precio de las cajetillas de tabaco. La norma pretende reducir el consumo de tabaco y reducir el número de fumadores de manera progresiva.

