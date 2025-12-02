Los Replicantes
Sale a la luz la última llamada de las adolescentes muertas en un parque de Jaén

Desvelan nuevos hallazgos sobre el escalofriante hallazgo de dos menores en el parque de la Concordia de Jaén.

Un parque Foto: Pexels
Adrián Parrondo

02 Diciembre 2025 16:28 (hace 9 horas)

Conmoción por el hallazgo de dos adolescentes de 15 y 16 años en el parque de la Concordia de Jaén. La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de ambas menores y, por el momento, indica que no hay violencia externa.

Las primeras pesquisas indican que las menores se suicidaron aquella noche, horas antes de que sus cuerpos fueran encontrados por sus propias familias, y se sospecha que una de ellas pudo haber arrastrado a la otra. Además, el entorno ha asegurado que se sospechaba que ambas eran pareja sentimental.

Una de las menores llamó a su madre poco antes de su fallecimiento
Una de las menores llamó a su madre poco antes de su fallecimiento Pexels

Algunos de los compañeros de ambas menores han mantenido que ambas estaban sufriendo acoso escolar de forma recurrente. Sin embargo, la madre de una de las menores niega tal extremo y ha reclamado una investigación exhaustiva.

Desvelan la última llamada de las menores muertas en un parque de Jaén: brutal revelación

Una de las madres de las jóvenes fallecidas ha revelado al programa 'Espejo Público' de Antena 3 que aquella noche del fallecimiento habló con su hija alrededor de las 21:00 horas. "Me dijo que hasta qué hora la dejaba y yo le dije que hasta las 22. Me dijo que a las 22 nos veíamos en casa y que había mucha gente en la zona paseando el perro".

La menor alegó que estaba en el 'parque de los patos', como conocían al parque de la Concordia, donde fueron encontradas, y su madre le reclamó que guardara cuidado porque se trata de una zona muy solitaria.

Esta fue la última comunicación entre ambas, puesto que alrededor de las 22:10 horas ya era imposible localizar a su hija. A pesar de que el teléfono móvil daba señal, ni respondía mensajes ni contestaba llamadas.

Fue entonces cuando esta madre entró en contacto con los padres de la amiga de su hija, ya que le había revelado que iba acompañada de la otra menor. En ese momento, salieron en dirección al parque para buscarlas.

Total oscuridad: pensaron en una fuga

A su llegada al parque de la Concordia de Jaén, los padres comprobaron que el lugar estaba muy oscuro. A pesar de que miraron en un primer momento todos los lugares posibles, la realidad es que no las veían en ningún momento.

"Alumbrábamos con la linterna del móvil pero no se veía nada. Llegamos a pensar que estaban escondidas", ha explicado la progenitora. En ese momento llegó a imaginar que podrían haber huido en autobús, pero no tenían dinero por lo que consideraba que "no cuadraba nada".

Finalmente, los padres localizaron el cuerpo sin vida de ambas menores. A pesar de que entonces llamaron a la Policía y los médicos, por entonces ya era tarde. Incluso intentaron realizar la maniobra cardiorrespiratoria en ese preciso instante, peor no fue posible.

La muerte de su hija ha sorprendido a esta mujer, que reconoce que no tenía constancia de un episodio de bullying: "Mi hija era como una luz sonriente todo el tiempo. Nada me hacía pensar que tuviera problemas". "Me decía que estaba muy bien con sus compañeros", ha proseguido.

En todo caso, sí ha revelado que la amiga de su hija padecía problemas de salud mental y que, por ese motivo, estaba en tratamiento: "A veces en medio de esta depresión no saben cómo tratarla". En todo caso, llama la atención el último mensaje de la conversación, pendiente de la hora de regreso a casa. Por el momento, la investigación permanece abierta y se barajan ambas muertes como un suicidio y no como un crimen.

