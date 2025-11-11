Los Replicantes
Sale a la luz el radar que más multa en España en 2025: está en pleno Madrid

La lista de los radares más activos en España sorprende con un dispositivo que lidera durante dos años consecutivos.

Radar de tráfico Foto: Envato Elements
11 Noviembre 2025 17:54 (hace 6 horas)

Sale a la luz el radar que impone más multas en España. Se encuentra localizado en el punto kilométrico 20,2 de la M-40, donde el límite de velocidad es de 80 km/h en una vía que habitualmente está limitada a 100 km/h.

Vídeos Los Replicantes

Este radar ha formulado un total de 74.553 denuncias durante el año 2024 y no es la primera vez que lidera. En 2023 alcanzó también el primer puesto, en lo más alto de la tabla de los 50 radares fijos y de tramo más activos, con 118.149 sanciones.

El aparato aparece desde hace tiempo en el ranking, en el que irrumpió en 2019, al ocupar la 27ª sanción con 18.023 sanciones. Después, volvió a aparecer en 2022 con el 33º puesto en la tabla y 17.412 multas y en 2023 lideró con 118.149 sanciones.

En 2024 confirmó su primer puesto en la tabla, al mantenerse por delante del radar situado en el punto kilométrico 968,2 de la A-7 en Málaga, con un total de 67.500 denuncias, también el segundo en el ranking de 2023.

La M-40 tiene el radar que más multa en España por segundo año consecutivo
La M-40 tiene el radar que más multa en España por segundo año consecutivo CC

El tercer radar se encuentra localizado en el punto kilométrico 127,6 de la A-15 en Navarra, con 60.878 denuncias. Este radar también ocupó el tercer puesto en 2023 y fue el quinto más activo en 2022, el segundo en 2021, el 23º en 2020, el 15º en 2018 y el undécimo en 2017.

Otros radares que han liderado el ranking

El radar fijo o de tramo con mayor actividad suele ir cambiando anualmente, aunque no siempre ocurre. En 2017, la lista estuvo liderada por el instalado en el punto kilométrico 76 de la A-44 en Jaén, con 61.573 denuncias. En 2018 fue el situado en el punto 246 de la A-7 en Málaga con 54.377 denuncias. Y en 2019 lideró el situado en el punto kilométrico 478 de la AP-7 en Valencia, con 59.443 multas.

La pandemia del coronavirus devolvió a lo más alto del ranking al radar del punto kilométrico 246 de la A-7 en Málaga con 48.771 denuncias en 2020. Y el del punto 478 de la AP-7 en Valencia volvió a liderar en 2021 con 60.525 denuncias. En 2022, el primer puesto fue para el radar del punto kilométrico 75 de la A-381 en Cádiz, con 79.258 denuncias.

Ahora, el radar del punto kilométrico 20,2 de la M-40 en Madrid es el primero que repite en la posición más alta de la clasificación durante dos años consecutivos, ya que se mantiene en las ediciones de 2023 y 2024.

