Los Replicantes
Buscar
Usuario

Cine

Sale a la luz la causa real de la muerte de la actriz Diane Keaton: brutal revelación

El repentino fallecimiento de la actriz Diane Keaton ha conmocionado a todo el mundo de la interpretación.

Sale a la luz la causa real de la muerte de la actriz Diane Keaton: brutal revelación
La actriz Diane Keaton Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

16 Octubre 2025 11:27 (hace 8 horas)

Sale a la luz la causa real de la muerte de la actriz Diane Keaton. Después de varias jornadas de especulaciones ante el repentino fallecimiento de la intérprete y musa de Woody Allen, a los 79 años, su familia ha lanzado ahora un comunicado en el que desvela todo lo ocurrido.

Vídeos Los Replicantes

La muerte de Diane Keaton se produjo el pasado sábado, 11 de octubre, por una neumonía. Además, falleció completamente sola en su vivienda, según ha expresado su familia a través de un comunicado hecho público.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane", expresa el escrito que ha desvelado en exclusiva People.

El texto aparece firmado tan solo como "Familia Keaton", a pesar de que se ha especulado en que realmente estén detrás sus dos hijos, Dexter y Duke, a los que la intérprete adoptó en 1996 y 2001 respectivamente.

La muerte de Diane Keaton ha conmocionado al mundo de la interpretación
La muerte de Diane Keaton ha conmocionado al mundo de la interpretación CC

"Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella", añade el texto.

Un fuerte desgaste físico

El estado de salud de la actriz Diane Keaton se había deteriorado repentinamente durante los últimos meses, algo que se apreciaba también en un rápido deterioro físico. Todo ocurrió con tanta rapidez que muchos de sus amigos ni siquiera eran conscientes de su verdadero estado de salud.

Durante sus últimos meses de vida, Diane Keaton se replegó en su casa y tan solo mantenía contacto con sus familiares más cercanos. Por este motivo, su repentino fallecimiento a los 79 años sorprendió incluso a sus amigos más cercanos y compañeros de profesión.

A pesar de que se ha confirmado su fallecimiento por neumonía, durante las últimas jornadas se había especulado con otras causas. La actriz sufrió varios problemas de salud durante su vida, entre ellos un trastorno por bulimia y cáncer de piel, del que tiene precedentes en su familia: "Recuerdo que mi tía Martha tuvo un cáncer de piel tan severo que le retiraron la nariz. Mi padre tuvo cáncer basal de piel, y mi hermano también", relataba en Los Angeles Times en 2015.

Por este motivo, Diane Keaton insistía en varias ocasiones en la importancia del cuidado de la piel y recurrir a la protección social, puesto que en su juventud no apostó tanto por ello: "Con 20 años no le daba mucha importancia. No investigaba ni me importaba, y eso fue una tontería porque me ha perseguido toda mi vida adulta, incluso recientemente. No empecé con el cuidado solar hasta los 40".

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. La brutal novedad de Mercadona: pone contra las cuerdas a McDonald's, Burger King o KFC
  5. Prueba los clones de perfumes de lujo en Aliexpress: su veredicto sorprende
  6. Alerta a los peregrinos: el Camino de Santiago en peligro por los incendios de León y Galicia
  7. Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez
  8. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  9. Cuáles son los trabajos peor pagados de España: si cobras así estás en la franja más baja
  10. Los reyes de España disfrutan de sus vacaciones en una mansión griega rodeada de polémica
Contenidos que te pueden interesar
Juan Roig consigue ser el número dos en ventas de supermercados de Europa con Mercadona

Juan Roig consigue ser el número dos en ventas de supermercados de Europa con Mercadona

Qué fue de Arantxa Bustos ('Gandía Shore): ahora está totalmente irreconocible

Qué fue de Arantxa Bustos ('Gandía Shore): ahora está totalmente irreconocible

Leire Martínez rompe su silencio ante el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez rompe su silencio ante el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

El reality 'La casa de los gemelos' se cancela por drogas, violencia y líos amorosos

El reality 'La casa de los gemelos' se cancela por drogas, violencia y líos amorosos

Sale a la luz la brutal reacción de Raquel Sánchez Silva tras el funeral de Mario Biondo

Sale a la luz la brutal reacción de Raquel Sánchez Silva tras el funeral de Mario Biondo

Quién es Carlos Bautista Samaniego: nuevo abogado de Ábalos tras despedir a su letrado

Quién es Carlos Bautista Samaniego: nuevo abogado de Ábalos tras despedir a su letrado

Por qué el Supremo deja en libertad a Koldo García: al igual que Ábalos

Por qué el Supremo deja en libertad a Koldo García: al igual que Ábalos

Nueva gira de AGONEY, Dicotomía Tour PT. II: lugares y fechas

Nueva gira de AGONEY, Dicotomía Tour PT. II: lugares y fechas