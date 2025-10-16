Sale a la luz la causa real de la muerte de la actriz Diane Keaton: brutal revelación

Sale a la luz la causa real de la muerte de la actriz Diane Keaton. Después de varias jornadas de especulaciones ante el repentino fallecimiento de la intérprete y musa de Woody Allen, a los 79 años, su familia ha lanzado ahora un comunicado en el que desvela todo lo ocurrido.

La muerte de Diane Keaton se produjo el pasado sábado, 11 de octubre, por una neumonía. Además, falleció completamente sola en su vivienda, según ha expresado su familia a través de un comunicado hecho público.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane", expresa el escrito que ha desvelado en exclusiva People.

El texto aparece firmado tan solo como "Familia Keaton", a pesar de que se ha especulado en que realmente estén detrás sus dos hijos, Dexter y Duke, a los que la intérprete adoptó en 1996 y 2001 respectivamente.

La muerte de Diane Keaton ha conmocionado al mundo de la interpretación CC

"Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella", añade el texto.

Un fuerte desgaste físico

El estado de salud de la actriz Diane Keaton se había deteriorado repentinamente durante los últimos meses, algo que se apreciaba también en un rápido deterioro físico. Todo ocurrió con tanta rapidez que muchos de sus amigos ni siquiera eran conscientes de su verdadero estado de salud.

Durante sus últimos meses de vida, Diane Keaton se replegó en su casa y tan solo mantenía contacto con sus familiares más cercanos. Por este motivo, su repentino fallecimiento a los 79 años sorprendió incluso a sus amigos más cercanos y compañeros de profesión.

A pesar de que se ha confirmado su fallecimiento por neumonía, durante las últimas jornadas se había especulado con otras causas. La actriz sufrió varios problemas de salud durante su vida, entre ellos un trastorno por bulimia y cáncer de piel, del que tiene precedentes en su familia: "Recuerdo que mi tía Martha tuvo un cáncer de piel tan severo que le retiraron la nariz. Mi padre tuvo cáncer basal de piel, y mi hermano también", relataba en Los Angeles Times en 2015.

Por este motivo, Diane Keaton insistía en varias ocasiones en la importancia del cuidado de la piel y recurrir a la protección social, puesto que en su juventud no apostó tanto por ello: "Con 20 años no le daba mucha importancia. No investigaba ni me importaba, y eso fue una tontería porque me ha perseguido toda mi vida adulta, incluso recientemente. No empecé con el cuidado solar hasta los 40".