Los Replicantes
Buscar

Noticias

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

La policía ya está trabajando en la investigación para esclarecer todas las circunstancias de este brutal crimen.

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río
Madrid Río Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Enero 2026 17:06 (hace 5 horas)

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre en una zona boscosa de Madrid Río. El cadáver apareció completamente ensangrentado, degollado y con varias puñaladas, localizado poco después de las 08:00 horas cuando un vecino paseaba a su perro.

Vídeos Los Replicantes

El animal, que estaba suelto, salió corriendo a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón y se adentró en una zona más apartada del parque. Su dueño se encontró allí con una escena completamente impactante: un hombre ensangrentado tendido en el suelo y con signos evidentes de violencia.

El hallazgo del cuerpo se produjo en una zona arbolada de Madrid Río
El hallazgo del cuerpo se produjo en una zona arbolada de Madrid Río CC

Los servicios de limpieza que trabajaban en las inmediaciones dieron la alerta al 091. Hasta el lugar se desplazaron agentes policiales y sanitarios del SAMUR, que constataron que el hombre llevaba ya tiempo fallecido.

Una muerte muy violenta

La víctima es un hombre de mediana edad, que presentaba golpes y varias heridas por arma blanca, sobre todo en la zona del cuello, con multitud de puñaladas y cortes en la zona.

El Grupo V de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones y ha rastreado el entorno para intentar localizar el arma empleada. Las imágenes recabadas y la autopsia determinarán todo lo ocurrido y ayudarán en la reconstrucción del crimen.

La zona en la que se ha producido este asesinato es un área tranquila y no es habitual que se organicen quedadas para peleas. Por estos motivos, la noticia ha sorprendido tanto y actualmente se barajan todo tipo de hipótesis.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  7. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  8. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  9. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  10. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
Artículos relacionados
Sale a la luz la identidad de los detenidos por el asesinato del pequeño Lucca en Almería

Sale a la luz la identidad de los detenidos por el asesinato del pequeño Lucca en Almería

La brutal violación y asesinato del pequeño Lucca en Almería: apuntan a madre y pareja

La brutal violación y asesinato del pequeño Lucca en Almería: apuntan a madre y pareja

Condenados a 6 años de internamiento los menores que asesinaron a la educadora de Badajoz

Condenados a 6 años de internamiento los menores que asesinaron a la educadora de Badajoz

Sale a la luz la confesión del detenido por la muerte de Álex: menor asesinado en Sueca

Sale a la luz la confesión del detenido por la muerte de Álex: menor asesinado en Sueca

Contenidos que te pueden interesar
Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

Cuál es el centro comercial abandonado más grande de España: graban su interior

Cuál es el centro comercial abandonado más grande de España: graban su interior

Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE

Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE

Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles

Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles

Adiós Fnac: cierra esta histórica tienda en España en enero de 2026

Adiós Fnac: cierra esta histórica tienda en España en enero de 2026