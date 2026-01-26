Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre en una zona boscosa de Madrid Río. El cadáver apareció completamente ensangrentado, degollado y con varias puñaladas, localizado poco después de las 08:00 horas cuando un vecino paseaba a su perro.
El animal, que estaba suelto, salió corriendo a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón y se adentró en una zona más apartada del parque. Su dueño se encontró allí con una escena completamente impactante: un hombre ensangrentado tendido en el suelo y con signos evidentes de violencia.
Los servicios de limpieza que trabajaban en las inmediaciones dieron la alerta al 091. Hasta el lugar se desplazaron agentes policiales y sanitarios del SAMUR, que constataron que el hombre llevaba ya tiempo fallecido.
Una muerte muy violenta
La víctima es un hombre de mediana edad, que presentaba golpes y varias heridas por arma blanca, sobre todo en la zona del cuello, con multitud de puñaladas y cortes en la zona.
El Grupo V de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones y ha rastreado el entorno para intentar localizar el arma empleada. Las imágenes recabadas y la autopsia determinarán todo lo ocurrido y ayudarán en la reconstrucción del crimen.
La zona en la que se ha producido este asesinato es un área tranquila y no es habitual que se organicen quedadas para peleas. Por estos motivos, la noticia ha sorprendido tanto y actualmente se barajan todo tipo de hipótesis.