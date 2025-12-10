Condenados a 6 años de internamiento los menores que asesinaron a la educadora de Badajoz

Seis años de internamiento. Esa es la condena por un delito de asesinato para los dos menores de 14 y 15 años que han sido condenados por la muerte de la educadora Belén Cortés en Badajoz. Además, la adolescente que ya estaba en libertad ha sido condenada a 5 años de internamiento considerada como cómplice.

El asesinato de la educadora Belén Cortés ocurrió en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales en la Urbanización Guadiana, gestionada por la Junta de Extremadura, en la que estaban custodiados los menores.

La sentencia también recoge una condena por robo con violencia en casa habitada para los tres acusados, así como otro delito por conducción sin permiso que también se impone al menor de 15 años implicado.

La Junta de Extremadura también aparece como condenada en la causa, a título de responsabilidad civil subsidiaria, para costear el pago de 620.000 euros a los familiares de la víctima. El menor de 15 años, conjuntamente con la Junta, también deberá pagar más de 21.000 euros por el coche en el que huyeron todos los implicados.

Alejamiento

La sentencia impone penas de internamiento en un centro de menores para los acusados, que se suman a otros 3 años de libertad vigilada y una orden de alejamiento a los familiares de Belén Cortés, a los que no se podrán acercar a menos de 300 metros durante un período de 3 años. El Juzgado de Menores absuelve a todos los implicados del delito de robo de vehículo a motor y de otro de conducción temeraria, así como haber cooperado para ello.

La sentencia más leve es para la joven que ya había salido en libertad provisional tras haber agotado el período de internamiento. El resto de acusados siguen en el centro de Badajoz, ya que tienen otros procedimientos judiciales pendientes. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.

El asesinato de la educadora Belén Cortés, de 35 años, ocurrió solo dos horas de acudir a su puesto de trabajo. Los tres acusados y otro menor residían en aquella vivienda, a la que habían retornado después de haber estado fugados varios días.

La investigación de la Policía Nacional determinó que la fallecida fue asesinada tras ser golpeada y ser asfixiada. Los detenidos huyeron después en el coche de la víctima. Se baraja como móvil que tenían intención de acudir a un encuentro en una localidad cercana, algo que la educadora, que estaba ejerciendo sola sus responsabilidades en aquel momento, trató de impedir.