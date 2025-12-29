Los Replicantes
Sale a la luz el brutal cambio físico de Paula Echevarría: está irreconocible

La actriz y modelo asturiana sorprende con un drástico cambio que se refleja en su imagen a primera vista.

La actriz y modelo Paula Echevarría Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

29 Diciembre 2025 18:40 (hace 7 horas)

Sale a la luz el brutal cambio físico de Paula Echevarría. La intérprete asturiana ha apostado por el esfuerzo, constancia y la elección de rutinas que han logrado un importante cambio en su cuerpo.

Paula Echevarría, se propuso quitarse varios kilos de encima, pero apostando en todo momento por el esfuerzo y la constancia. La modelo se vio obligada a seguir estos pasos, tras el embarazo y parto de su segundo hijo.

La actriz dio a luz a su segundo hijo en abril de 2021. Desde entonces, comenzó un intenso proceso de rutinas y ejercicios para su transformación física, con el que ha perdido 33 kilos en tan solo dos años, con una figura tonificada y definida.

Una rutina intensa

Paula Echevarría concedió una entrevista a la revista ¡Hola! en la que explicó en detalle el proceso tras su cambio físico, que le permitió perder más de 30 kilos en 24 meses de forma progresiva, saludable y sin recurrir a ninguna rutina o dieta extrema.

"No he sufrido porque tampoco eran míos los kilos. Luego he contado la alimentación, pero no me he sentido un bicho raro de decir: 'no voy a salir porque estoy a dieta' o 'no voy a salir porque tengo que cuidarme'", ha relatado mientras reconoce que durante el proceso pudo "hacer una vida completamente normal".

La modelo explica que las bases de su transformación fueron reorganizar su alimentación, dejar los dulces y ultraprocesados a un lado e incluir ejercicio físico, en su caso el ballet fit. "Evidentemente, no hago ballet para hacerme bailarina, pero no sabéis lo feliz que me hace. Y ya no solo por los cambios físicos, sino por lo que me motiva y me divierte", ha explicado.

