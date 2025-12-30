Los Replicantes
Quién es Jorge García Dihinx: el influencer muerto en el alud de Panticosa

El repentino fallecimiento de Jorge García Dihinx ha causado conmoción entre todos sus seguidores en redes sociales.

Jorge García Dihinx Foto: ResearchGate
Adrián Parrondo

30 Diciembre 2025 18:35 (hace 54 minutos)

Tragedia en plena Navidad. Un alud en la zona de Panticosa (Huelva) ha dejado tres muertos. Se trata del doctor pediatra e influencer Jorge García Dihinx, conocido por su labor divulgativa en redes sociales, y su pareja, Natalia Román. Además, también ha muerto otro montañero de Irun (Guipúzcoa), de 48 años, cuya identidad se desconoce.

En el incidente también ha resultado herida otra mujer de la localidad guipuzcoana de Ordizia, que ha sufrido una hipotermia tras verse arrastrada por un alud en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense.

Pediatra e influencer de divulgación

Jorge García Dihinx era pediatra de profesión, pero también contaba con una labor de divulgación muy importante en redes sociales sobre cuestiones de salud. Además, era aficionado a la montaña y los deportes de nieve.

Muchos montañistas eran muy aficionados a su página web, La meteo que viene, que se había convertido en todo un referente y portal de consulta sobre las condiciones meteorológicas para programar una salida.

En redes sociales era ampliamente conocido pro su difusión del deporte y la alimentación saludable. En su perfil de Instagram cuenta con más de 370.000 seguidores que no se perdían ninguna de sus publicaciones.

Un trágico suceso

El fallecimiento se produjo cuando las víctimas practicaban esquí de travesía y, repentinamente, se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo hay tres fallecidos y una mujer herida; así como otros dos hombres que resultaron ilesos y alertaron a los servicios de emergencias.

El pediatra e influencer Jorge García Dihinx ha muerto en el alud de Panticosa RRSS

El servicio 112 ha recibido dicho aviso este lunes 29 de diciembre alrededor de las 13:00 horas, según ha confirmado al Guardia Civil. Posteriormente, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

Según ha explicado el director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, la cantidad de nieve no era muy grande, pero que en estos días de frío y nevada es habitual que se formen placas, "una de ellas se rompe y desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa".

De los afectados por el alud, tres estaban fuera de la avalancha y fueron empujadas por el propio golpe del arrastre. Una cuarta estaba semienterrada, que fue rescatada después con vida y que ha sido trasladada con hipotermia al Hospital San Jorge de Huesca.

