Quién es Jesús Saldaña: el cardiólogo muerto en Adamuz que iba a casarse en verano

Jesús Saldaña contaba con un expediente académico brillante y trabaja como cardiólogo en el Hospital de La Paz.

El cardiólogo del Hospital de La Paz Jesús Saldaña Foto: SERMAS
Adrián Parrondo

21 Enero 2026 17:17 (hace 7 horas)

Tragedia en la alta velocidad española. El descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid y la posterior colisión de un tren Alvia Madrid-Huelva ha dejado ya, al menos, 43 víctimas mortales.

Entre ellos se encuentra el cardiólogo Jesús Saldaña, de 30 años, que trabaja en el Hospital de La Paz. Su familia ha compartido en redes sociales mensajes reclamando su búsqueda, pero finalmente la mala noticia se ha confirmado: falleció en el tren Iryo en el que se desplazaba.

La sanidad pública madrileña, para la que trabajaba, le ha recordado como un "profesional brillante y gran compañero". "La familia del SERMAS nunca te olvidará", ha escrito en un emotivo mensaje en redes sociales.

El cardiólogo Jesús Saldaña viajaba en el tren Iryo accidentado
Una noticia que ha generado gran conmoción. Entre sus objetivos próximos se encontraba su boda, ya que este verano tenía planeado contraer matrimonio con su pareja, que le ha estado buscando desde el accidente. Su hermana mayor, Natalia, y su pareja, Elena López, también médicas, le buscaron incesantemente por todos los hospitales.

Una pasión desde la infancia

Jesús tuvo clara su pasión por la medicina desde la infancia. Con solo ocho años, al conocer que su abuelo padecía una cardiopatía, decidió estudiar la carrera para curar su patología.

Criado en Málaga, tenía un expediente académico brillante. Obtuvo el premio extraordinario al mejor expediente académico en la ESO, sacó todas las asignaturas del bachiller con matrícula de honor y en la selectividad de 2013 sacó la mejor nota, con 13,81, por lo que logró entrar con holgura en Medicina.

En su grado terminó con el mejor expediente académico de su promoción, con el número 44 del MIR, lo que le permitió entrar en el área de cardiología del hospital de La Paz, que consideraba un referente. Allí mejoró la gestión de la información de los pacientes, ya que hizo un máster de Big Data.

A pesar de que estaba contento en el hospital madrileño, su intención era regresar a su ciudad natal. Su pareja ya había aceptado un contrato para trabajar en el Hospital Regional de Málaga tras un período en la capital y se había previsto la boda el 22 de agosto, un día antes del cumpleaños de Jesús.

Su familia ya había colaborado en buscar un nuevo piso en Málaga para su próxima mudanza y mientras tanto aprovechaba los fines de semana para regresar a la ciudad en compañía de sus seres queridos, generalmente empleando la alta velocidad.

