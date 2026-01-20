Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz

El trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el que han colisionado dos trenes de Iryo y Alvia ha dejado, al menos, 41 muertos. Las autoridades están gestionando las denuncias de desapariciones, aunque queda un largo trabajo por delante.

Los agentes especializados desplegados en la zona del suceso se han dispuesto a acceder al Alvia accidentado, que se desplomó por un terraplén de cuatro metros después de colisionar con el tren Iryo.

La operación incluye mover el tren con maquinaria pesada. Se emplean grúas para elevar los convoyes afectados y comprobar si hay más víctimas en el interior o debajo, algo que ya ha permitido localizar más personas.

Los agentes investigan los trenes accidentados en Ademuz para esclarecer todas las circunstancias del suceso CC

Además, se ha movilizado parte del Iryo que permanece sobre los raíles, una operación en la que se ha localizado una nueva víctima mortal. Sin embargo, el juez ha ordenado mantener el coche 6, el que primero descarriló, ya que el magistrado encargado de la causa quiere una inspección integral que permita aclarar todo lo ocurrido.

El significado de las cruces de los vagones en el tren Iryo de Adamuz: esto revelan sobre la investigación

Las tareas de los agentes desplegados son ingentes y, por este motivo, se busca agilizar en todo momento las labores y evitar duplicar el trabajo. Por este motivo, los agentes han estado pintando una cruz en aquellos vagones que ya han sido examinados, sacando a personas heridas o fallecidas, si las hubiera, antes de seguir buscando en los siguientes convoyes.

Cuando se examinen los vagones pendientes del tren Alvia que chocó contra los convoyes del Iryo y se determine con exactitud el número de víctimas mortales y heridos, se fijará el foco en las causas que provocaron el accidente.

Los agentes de criminalística de la Guardia Civil han detectado una rotura de unos 30 centímetros en el raíl de una vía. Los investigadores quieren determinar si dicha rotura fue la causa del accidente o, sin embargo, una consecuencia.

Todavía es pronto para confirmar la causa de un accidente de tales dimensiones, que es el más importante en toda la historia de la alta velocidad española. Confirmar qué ocurrió es fundamental para evitar que se vuelva a producir y adoptar las medidas oportunas.