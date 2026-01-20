Los Replicantes
Buscar

Noticias

Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz

Los vídeos de la intervención de los agentes en el choque de trenes Iryo y Alvia en Adamuz ha revelado una imagen inédita.

Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz
Accidente Iryo Adamuz Foto: Captura
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Enero 2026 16:19 (hace 10 horas)

El trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el que han colisionado dos trenes de Iryo y Alvia ha dejado, al menos, 41 muertos. Las autoridades están gestionando las denuncias de desapariciones, aunque queda un largo trabajo por delante.

Vídeos Los Replicantes

Los agentes especializados desplegados en la zona del suceso se han dispuesto a acceder al Alvia accidentado, que se desplomó por un terraplén de cuatro metros después de colisionar con el tren Iryo.

La operación incluye mover el tren con maquinaria pesada. Se emplean grúas para elevar los convoyes afectados y comprobar si hay más víctimas en el interior o debajo, algo que ya ha permitido localizar más personas.

Los agentes investigan los trenes accidentados en Ademuz para esclarecer todas las circunstancias del suceso
Los agentes investigan los trenes accidentados en Ademuz para esclarecer todas las circunstancias del suceso CC

Además, se ha movilizado parte del Iryo que permanece sobre los raíles, una operación en la que se ha localizado una nueva víctima mortal. Sin embargo, el juez ha ordenado mantener el coche 6, el que primero descarriló, ya que el magistrado encargado de la causa quiere una inspección integral que permita aclarar todo lo ocurrido.

El significado de las cruces de los vagones en el tren Iryo de Adamuz: esto revelan sobre la investigación

Las tareas de los agentes desplegados son ingentes y, por este motivo, se busca agilizar en todo momento las labores y evitar duplicar el trabajo. Por este motivo, los agentes han estado pintando una cruz en aquellos vagones que ya han sido examinados, sacando a personas heridas o fallecidas, si las hubiera, antes de seguir buscando en los siguientes convoyes.

Cuando se examinen los vagones pendientes del tren Alvia que chocó contra los convoyes del Iryo y se determine con exactitud el número de víctimas mortales y heridos, se fijará el foco en las causas que provocaron el accidente.

Los agentes de criminalística de la Guardia Civil han detectado una rotura de unos 30 centímetros en el raíl de una vía. Los investigadores quieren determinar si dicha rotura fue la causa del accidente o, sin embargo, una consecuencia.

Todavía es pronto para confirmar la causa de un accidente de tales dimensiones, que es el más importante en toda la historia de la alta velocidad española. Confirmar qué ocurrió es fundamental para evitar que se vuelva a producir y adoptar las medidas oportunas.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
¿Qué se sabe sobre el descarrilamiento del tren en Córdoba?

¿Qué se sabe sobre el descarrilamiento del tren en Córdoba?

Cómo pedir cancelaciones gratis en trenes Madrid-Andalucía por el accidente de Adamuz

Cómo pedir cancelaciones gratis en trenes Madrid-Andalucía por el accidente de Adamuz

Quién es Pablo: el maquinista de 27 años que murió en el Alvia del accidente de Adamuz

Quién es Pablo: el maquinista de 27 años que murió en el Alvia del accidente de Adamuz

Cómo viajar entre Madrid y Andalucía tras Adamuz: servicio alternativo de Renfe

Cómo viajar entre Madrid y Andalucía tras Adamuz: servicio alternativo de Renfe

Contenidos que te pueden interesar
Descarrila un tren de Cercanías en Cataluña y otro sufre un accidente

Descarrila un tren de Cercanías en Cataluña y otro sufre un accidente

Hallan una playa repleta de cebollas y patatas: sorprendente explicación

Hallan una playa repleta de cebollas y patatas: sorprendente explicación

Sale a la luz la reveladora conclusión de Adif en Adamuz: dos meses antes del accidente

Sale a la luz la reveladora conclusión de Adif en Adamuz: dos meses antes del accidente

Alerta sanitaria: retiran este maquillaje infantil por riesgo tóxico

Alerta sanitaria: retiran este maquillaje infantil por riesgo tóxico

Salen a la luz los mensajes privados de Macron a Trump: "No entiendo que haces"

Salen a la luz los mensajes privados de Macron a Trump: "No entiendo que haces"

Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz

Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz

Adif limita la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona tras el accidente de Adamuz

Adif limita la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona tras el accidente de Adamuz

Adiós a un histórico restaurante en España: sustituido por un Burger King

Adiós a un histórico restaurante en España: sustituido por un Burger King