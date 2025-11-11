Los Replicantes
Por qué Lamine Yamal ya no jugará con la Selección Española: el motivo real tras su marcha

Lamine Yamal ha sido desconvocado repentinamente en una decisión que ha abierto un conflicto entre el Barça y la Selección.

El jugador de fútbol Lamine Yamal Foto: CC
Adrián Parrondo

11 Noviembre 2025 11:40 (hace 26 minutos)

El jugador de fútbol Lamine Yamal se ha erigido como una de las grandes estrellas deportivas del país, aunque las polémicas le han rodeado recientemente, incluido su particular cumpleaños, que copó titulares en todos los medios de comunicación.

Vídeos Los Replicantes

Sin embargo, la noticia que más sorprende ahora ha sido la contundente decisión que ha adoptado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha decidido desconvocar al jugador de los partidos ante Georgia y Turquía.

El organismo se ha pronunciado en un comunicado en el que comparten todos los motivos tras la decisión y, también, se evidencia la ruptura de relaciones que ha provocado la salida momentánea del jugador.

Adiós a Lamine Yamal: el motivo tras su desconvocatoria de la Selección

Detrás de la decisión de desconvocar a Lamine Yamal se encuentra su cuadro de pubalgia. Se trata de un trastorno que afecta a la región del pubis, que está causado por la inflamación. o tensión excesiva en la zona de inserción de los músculos abdominales y aductores del hueso púbico.

Lamine Yamal queda desconvocado de la Selección
Lamine Yamal queda desconvocado de la Selección CC

El jugador se ha sometido a una intervención para solucionar este problema, pero la decisión ha derivado en un conflicto: "Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", han expresado en un comunicado.

En el escrito, la RFEF señala que el procedimiento se realizó "sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección" y que tan solo tuvieron conocimiento "mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días".

En el comunicado se explica que la decisión de desconvocar a Lamine Yamal se adopta "priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador", así como desean que "pueda evolucionar favorablemente".

El escrito evidencia que la desconvocatoria de Lamine Yamal se adopta por una decisión de seguridad para el jugador. Sin embargo, también muestra que las relaciones entre la Selección y el Barça están rotas, y no viene de ahora, puesto que en septiembre Flickr acusó a De la Fuente de no proteger al futbolista.

Lamine Yamal no acudió a la última convocatoria por problemas físicos y había entrado en esta última, para sellar el pase al Mundial , tras haber jugado sin experimentar problemas en el Barça. Pero este nuevo tratamiento invasivo le impedirá vestirse por el momento con la camiseta de la Selección, que no comprende por qué el Barça no avisó con tiempo para buscar un reemplazo.

