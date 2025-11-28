Por qué absuelven al yihadista que confesó el asesinato de un sacristán en Algeciras

La Audiencia Nacional ha absuelto a Yassine Kanjaa, el yihadista que confesó el asesinato de un sacristán en Algeciras (Cádiz) el 25 de enero de 2023. Se aplica la eximente completa de alteración psíquiátrica, aunque se ha ordenado su ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario durante un plazo máximo de 30 años.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
La Sala de lo Penal concluye que, tras analizar los informes periciales y el resto de pruebas, el acusado presentaba en el momento de los hechos un "cuadro de filiación esquizofrénica con una descompensación psicótica aguda con inaplicación afectiva y conductual que anulaba sus facultades intelectivas y volitivas, siendo así de apreciación la eximente del artículo 20. 1 del Código Penal".
... En elaboración