Por qué absuelven al yihadista que confesó el asesinato de un sacristán en Algeciras

El juez concluye que el acusado, que confesó el crimen, tenía alteradas sus capacidades cognitivas en el momento del ataque.

Yassine Kanjaa, yihadista de Algeciras Foto: Policía Nacional
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

28 Noviembre 2025 12:20 (hace 1 hora)

La Audiencia Nacional ha absuelto a Yassine Kanjaa, el yihadista que confesó el asesinato de un sacristán en Algeciras (Cádiz) el 25 de enero de 2023. Se aplica la eximente completa de alteración psíquiátrica, aunque se ha ordenado su ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario durante un plazo máximo de 30 años.

La Sala de lo Penal concluye que, tras analizar los informes periciales y el resto de pruebas, el acusado presentaba en el momento de los hechos un "cuadro de filiación esquizofrénica con una descompensación psicótica aguda con inaplicación afectiva y conductual que anulaba sus facultades intelectivas y volitivas, siendo así de apreciación la eximente del artículo 20. 1 del Código Penal".

