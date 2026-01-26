Los Replicantes
Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE

La "H" distingue a los vehículos históricos y aclara qué pueden hacer en zonas restringidas. Te contamos requisitos y pasos.

Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE
Congregación de coches antiguos. Foto: Pexels
26 Enero 2026 14:50 (hace 7 horas)

La pegatina H ha ganado protagonismo en pleno despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). A diferencia de las etiquetas ambientales (B, C, ECO o Cero), no clasifica por emisiones, sino que es el distintivo que certifica que el vehículo está oficialmente catalogado como "vehículo histórico" conforme al Reglamento de Vehículos Históricos (Real Decreto 892/2024).

A partir de ahí, lo que "te permite" va a depender de dónde circules. La pegatina puede dar acceso a excepciones en zonas restringidas o ZBE, pero esa ventaja no es automática ni uniforme, ya que la aplica (o no) cada ayuntamiento en su ordenanza. Por eso, la H sirve como acreditación base, y la letra pequeña la marca la normativa local.

¿Quién puede obtener la pegatina?

Pueden obtener la pegatina aquellos titulares de vehículos que estén oficialmente reconocidos como "vehículo histórico". No basta con que el coche sea viejo, sino que debe cumplir los requisitos y completar el trámite de matriculación y catalogación como histórico.

De forma general, encajan en ese perfil los vehículos que:

  • Tienen 30 años o más desde su primera matriculación o fabricación.

  • Están en estado original, sin modificaciones fundamentales en componentes principales (motor, carrocería, suspensión, dirección o frenos) y en buen estado de conservación.
  • Cuyo tipo específico se ha dejado de producir.
  • También encajan aquellos vehículos con interés cultural, histórico o de colección, por ejemplo, aquellos que estén en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, los declarados Bien de Interés Cultural y los que tengan un interés especial por haber intervenido en un hecho con trascendencia histórica.

    • Además de cumplir la antigüedad y el estado de conservación, la pegatina H exige una catalogación oficial. Esa clasificación se tramita bajo la supervisión de la comunidad autónoma competente y se apoya en documentación técnica emitida por servicios técnicos y laboratorios autorizados, antes de culminar con una ITV específica para obtener dicha matriculación histórica.

    ¿Dónde puede conseguirse esta pegatina?

    La pegatina H no se compra "sin más"; se obtiene después de que el vehículo esté catalogado y registrado oficialmente como histórico. Una vez completado ese reconocimiento, el distintivo puede tramitarse a través de Tráfico (DGT y jefaturas) y también mediante gestorías o entidades autorizadas que lo gestionan cuando ya se acredita la condición de histórico. En la práctica, el itinerario que se recoge es: catalogación en la comunidad autónoma + ITV específica + registro en la DGT + solicitud del distintivo H.

    ¿Cuáles son los beneficios y ventajas?

    Algunas de estas ventajas dependen del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, así que conviene leer la letra pequeña local.

  • Más margen para circular en zonas restringidas: en muchos municipios, la condición de vehículo histórico puede permitir excepciones de acceso o circulación en ZBE y en restricciones puntuales (por ejemplo, episodios de alta contaminación), siempre según la ordenanza local.
  • La ITV es menos frecuente (y, en algunos casos, hay exención): el reglamento contempla una periodicidad más espaciada para históricos y, además, la exención de ITV periódica para vehículos históricos con más de 60 años, manteniendo la opción de ITV voluntaria.
  • Posibles ventajas fiscales: bonificaciones o exenciones del IVTM (impuesto de circulación), pero no son automáticas y dependen de lo que apruebe cada municipio.
  • Reconocimiento oficial y efectos "prácticos" asociados: el distintivo acredita oficialmente el valor patrimonial del vehículo, lo que puede ayudar en trámites y en su valor de mercado como clásico; y, en el apartado de seguros, algunas pólizas para clásicos pueden ser más ventajosas si el uso es limitado (depende de la aseguradora y de las condiciones).

    • Antes de pedir la pegatina H, ten en cuenta esto:

  • No es un salvoconducto universal para ZBE: los ayuntamientos pueden permitir excepciones, pero depende de cada ordenanza.
  • Uso ocasional: no es para uso diario. El reglamento define el uso ocasional del vehículo en 96 días al año.
  • Hay dos vías de tramitación (grupo A y B), según el vehículo tenga matrícula española e ITV en vigor o no, y eso cambia la dificultad del proceso.
  • Régimen transitorio: si el vehículo ya era histórico con la normativa anterior, puede seguir circulando con su permiso y distintivo VH previo.

