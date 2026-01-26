Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE

La pegatina H ha ganado protagonismo en pleno despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). A diferencia de las etiquetas ambientales (B, C, ECO o Cero), no clasifica por emisiones, sino que es el distintivo que certifica que el vehículo está oficialmente catalogado como "vehículo histórico" conforme al Reglamento de Vehículos Históricos (Real Decreto 892/2024).
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
A partir de ahí, lo que "te permite" va a depender de dónde circules. La pegatina puede dar acceso a excepciones en zonas restringidas o ZBE, pero esa ventaja no es automática ni uniforme, ya que la aplica (o no) cada ayuntamiento en su ordenanza. Por eso, la H sirve como acreditación base, y la letra pequeña la marca la normativa local.
¿Quién puede obtener la pegatina?
Pueden obtener la pegatina aquellos titulares de vehículos que estén oficialmente reconocidos como "vehículo histórico". No basta con que el coche sea viejo, sino que debe cumplir los requisitos y completar el trámite de matriculación y catalogación como histórico.
De forma general, encajan en ese perfil los vehículos que:
Además de cumplir la antigüedad y el estado de conservación, la pegatina H exige una catalogación oficial. Esa clasificación se tramita bajo la supervisión de la comunidad autónoma competente y se apoya en documentación técnica emitida por servicios técnicos y laboratorios autorizados, antes de culminar con una ITV específica para obtener dicha matriculación histórica.
¿Dónde puede conseguirse esta pegatina?
La pegatina H no se compra "sin más"; se obtiene después de que el vehículo esté catalogado y registrado oficialmente como histórico. Una vez completado ese reconocimiento, el distintivo puede tramitarse a través de Tráfico (DGT y jefaturas) y también mediante gestorías o entidades autorizadas que lo gestionan cuando ya se acredita la condición de histórico. En la práctica, el itinerario que se recoge es: catalogación en la comunidad autónoma + ITV específica + registro en la DGT + solicitud del distintivo H.
¿Quieres registrar tu vehículo como 'Histórico'? Ahora puedes hacerlo de una mánera sencilla siguiendo el nuevo Reglamento en la #SedeElectrónicaDGT. Toda la información y acceso directo al trámite online 👉 https://t.co/mYE0Qfobco pic.twitter.com/yO1g3HaAb1— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 12, 2024
¿Cuáles son los beneficios y ventajas?
Algunas de estas ventajas dependen del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, así que conviene leer la letra pequeña local.
Antes de pedir la pegatina H, ten en cuenta esto: