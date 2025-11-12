Los Replicantes
Buscar

Vida

Una mujer de Perú que vive en España desmonta el bulo del comedor escolar: "Nada gratis"

Erika paga por el comedor escolar de sus hijos, una necesidad básica que pensaba que no tendría que costear.

Una mujer de Perú que vive en España desmonta el bulo del comedor escolar: "Nada gratis"
Comedor escolar Foto: Elements Envato
Andrea Torrente

Andrea Torrente

12 Noviembre 2025 16:38 (hace 7 horas)

España es un destino muy recurrido por extranjeros que llegan pensando que aquí tendrán muchas más facilidades que en su país y, en cierto modo, es así. En cambio, de las ayudas económicas y laborales hay muchos migrantes que esperan más, este en el caso de Erika.

Vídeos Los Replicantes

Algunos extranjeros alucinan con lo difícil que es encontrar un piso y es que este es un aspecto que no solo resulta una dificultad para los migrantes. También les resulta todo un reto entender nuestros horarios de comida y cena o cómo funciona la sanidad y las escuelas. Este último aspecto básico, el de los colegios, es del que se queja la peruana Erika a través de un vídeo que se está haciendo polémico en redes sociales.

Cuáles son las quejas de Erika

Erika vive en Barcelona desde hace un año y es madre de unos hijos que están en edad de ir al colegio. Aquí se dedica a la limpieza e intenta con su sueldo llegar a las necesidades básicas. Erika ha subido un vídeo a TikTok en el que muestra la realidad de los comedores de las escuelas públicas en España. El vídeo en apenas dos días ya ha alcanzado más de 787.000 visualizaciones.

El vídeo comienza entre risas sarcásticas y dice: "Vete a España porque en España a tus hijos hasta la comida le dan gratis porque tus hijos salen ya almorzados...", ante esta afirmación Erika responde: "La gente habla piedras", una expresión que utiliza para explicar que lo que acaba de decir es una mentira, que hay mucha desinformación.

La madre deja claro en todo momento que habla bajo su experiencia del colegio de Barcelona, que no quiere generalizar. "A las nueve en punto ellos ingresan a la escuela ¿y a qué hora salen? A las 16:30 horas", por lo que los niños tienen que comer en el comedor del colegio, "se quedan en el 'menjador' [comedor]".

Erika explica que no es gratis "el 'menjador' se paga" que hay que pagar 145 euros por hijo y que claro "la mayoría de niños se quedan en el comedor" porque los padres trabajan. Los niños que salen a comer lo hacen a las 12:30 horas para volver a las 15 horas hasta las 16:30 horas que acaban las clases. Ante estos horarios, la madre afirma que "muchos padres que optan por eso porque tienen el tiempo para ir a recogerlos o también puede ser porque se paga".

La peruana cuenta que las personas que se encuentran en su situación, que tengan que trabajar "nos conviene dejarlos en el comedor". Erika reitera que el comedor se paga: "No pienses que aquí todo es gratis, hermana, porque no. Cuando vienes con niños gastas, gastas, gastas...". Finaliza el vídeo con un último mensaje para los que quieran emigrar: "¿tú quieres emigrar y que te den todo gratis? No te van a dar, hermana, no te van a dar".

@37.erika comedor en colegios de España #familia #perú #barcelona #emigrantes #latinos ♬ sonido original - Erika Matos

Las reacciones al vídeo son numerosas y algunos usuarios han querido explicar que las ayudas se la dan a personas en situaciones vulnerables, como padres en situación de desempleo o si la familia es numerosa; en estos casos, el comedor del colegio sería gratuito. Las ayudas o subvenciones si estás en una situación de vulnerabilidad hay que solicitarlas.

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Andalucía contrata a la empresa de la 'comida podrida' de Ayuso en residencias para sus comedores escolares

Andalucía contrata a la empresa de la 'comida podrida' de Ayuso en residencias para sus comedores escolares

Madrid deniega las becas comedor a las madres solteras por no aportar los datos del padre

Madrid deniega las becas comedor a las madres solteras por no aportar los datos del padre

PP y VOX eliminan la gratuidad universal de los comedores escolares en Extremadura

PP y VOX eliminan la gratuidad universal de los comedores escolares en Extremadura

Ayuso anuncia una subida del 12,7% en el precio de los comedores escolares

Ayuso anuncia una subida del 12,7% en el precio de los comedores escolares

Contenidos que te pueden interesar
Muere un cazador al sufrir una caída y golpearse brutalmente la cabeza en Burgos

Muere un cazador al sufrir una caída y golpearse brutalmente la cabeza en Burgos

Adiós Google Maps: cambia para siempre su histórico navegador

Adiós Google Maps: cambia para siempre su histórico navegador

Muere repentinamente el popular influencer Michael Duarte a los 34 años

Muere repentinamente el popular influencer Michael Duarte a los 34 años

Científicos españoles relacionan la diabetes tipo 2 y la pérdida de audición

Científicos españoles relacionan la diabetes tipo 2 y la pérdida de audición

Una mujer de Perú que vive en España desmonta el bulo del comedor escolar: "Nada gratis"

Una mujer de Perú que vive en España desmonta el bulo del comedor escolar: "Nada gratis"

¿Cómo es la casa donde vivían 'Los Javis'?: "Una casa donde siempre fuera verano"

¿Cómo es la casa donde vivían 'Los Javis'?: "Una casa donde siempre fuera verano"

Sube el precio del tabaco en España: así cuestan ahora Ducados, West, Farias...

Sube el precio del tabaco en España: así cuestan ahora Ducados, West, Farias...

Adiós Alcampo: cierra y demolirá este histórico centro comercial en Madrid

Adiós Alcampo: cierra y demolirá este histórico centro comercial en Madrid