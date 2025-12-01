Muere la popular influencer Karen Sofía a los 25 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La popular influencer Karen Sofía Quiroz Ramírez, conocida en redes sociales como Bikegirl, ha muerto este domingo, 30 de noviembre, en un accidente de motocicleta en Floridablanca (Colombia).

La influencer, que estaba especializada en contenidos sobre motocicletas, chocó contra un automóvil y después fue arrollada por un camión cuando conducía su moto Suzuki Gixxer: "La hipótesis más probable del accidente es que el motociclista circulaba entre dos vehículos y perdió el control de su moto", ha comunicado el responsable de transportes Jahir Andres a Metropoles.

La muerte de la influencer Karen Sofía Quiroz Ramírez ha conmocionado a las redes sociales Instagram @sofia_quiroz10

En la investigación de la Dirección de Tránsito de Floridablanca queda constatado que la joven de 25 años intentó realizar una maniobra entre un Chevrolet Spark y un camión para evitar colisionar, pero no lo logró. Sin embargo, dicha investigación permanece abierta para esclarecer todas las circunstancias de su muerte.

"Espero no estrellarme"

Después de haberse conocido su triste fallecimiento, las redes sociales han recuprado una de sus últimas publicaciones en Instagram. En ella, aparecía con unas gafas rotas y el siguiente texto: "Espero no estrellarme, porque estoy conduciendo sin mis gafas".

Karen Sofía Quiroz Ramírez era una influencer muy conocida en la red social Instagram, donde contaba con casi 34.000 seguidores. Sus contenidos estaban relacionados habitualmnete con rutas moteras, mecánica, estilo de vida y tatuajes.