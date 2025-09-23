Los Replicantes
Muere una niña de 14 años tras someterse a una cirugía de aumento de pecho

Su padre ha interpuesto una denuncia porque la operación se realizó sin su consentimiento en ningún momento.

Paloma Nicole Arellano Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Septiembre 2025 17:35 (hace 2 horas)

Paloma Nicole Arellano, una menor de 14 años, ha muerto en Durango (México) como consecuencia de las complicaciones que ha experimentado tras someterse a una cirugía estética para aumentar el tamaño de sus pechos, según ha denunciado su padre, Carlos Arellano, en redes sociales.

"El 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, mi hija falleció. En su certificado de defunción falsamente se asentó 'enfermedad' como causa de muerte, intentando encubrir la verdad", ha escrito en sus perfiles, como recoge el diario mexicano El Universal.

La menor se sometió a una intervención de cirugía estética en el pecho el pasado 12 de septiembre y no tuvo el consentimiento del padre, pero la madre dio su complicidad para llevar a cabo dicha operación. Después de tener conocimiento de lo ocurrido, el padre ha interpuesto una denuncia contra el doctor ante la fiscalía de Durango.

Paloma Nicole Arellano falleció en una intervención que no había sido autorizada por su padre
Paloma Nicole Arellano falleció en una intervención que no había sido autorizada por su padre .

"Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento", ha denunciado el padre, que reclama ahora que la justicia tome cartas en el asunto.

Se había cerrado como una enfermedad

Paloma Nicole Arellano murió el pasado 20 de septiembre en la clínica Santa María. Los padres firmaron inicialmente de conformidad el certificado de defunción en el que se establecía una "enfermedad" y que las causas de la muerte eran un "edema cerebral y encefalopatía hipóxica".

Pero, al día siguiente, el padre se presentó para interponer una denuncia después de conocer que la menor se había realizado una intervención de cirugía estética. La fiscal indicó en declaraciones a El Universal que, ahora, será necesario esperar a la autopsia para conocer las causas exactas del fallecimiento y si se opta por procesar al médico o la madre.

