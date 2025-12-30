Los Replicantes
De qué ha muerto Juan Pedro Franco: conocido como el hombre más obeso del mundo

Juan Pedro Franco logró con 32 años el récord Guinness por su obesidad, cuando llegó a pesar 595 kilos.

Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

30 Diciembre 2025 13:47 (hace 5 horas)

Luto por la muerte del mexicano Juan Pedro Franco a los 41 años, conocido como el hombre más obeso del mundo. Su fallecimiento se ha producido este lunes, 28 de diciembre, en el estado de Aguascalientes, del que era originario.

La causa de su muerte está relacionada con el impacto de una infección renal. El doctor que atendía su caso, José Antonio Castañeda, ha explicado su preocupante evolución antes de su muerte.

Juan Pedro Franco llegó a ser la persona más obesa del mundo en el récord Guinness
Juan Pedro Franco llegó a ser la persona más obesa del mundo en el récord Guinness .

"En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado", ha relatado el doctor, que fue quien dio a conocer la noticia al público.

Un récord Guinness

Juan Pedro Franco logró en récord Guinness en 2017, al convertirse en el ser humano con mayor peso en el planeta. Por entonces con 32 años, pesaba casi 595 kilos cuando se puso en manos del doctor Castañeda.

Dada la gravedad de su caso, el médico optó por someterle a una estricta dieta mediterránea poniendo el foco en el consumo de verduras y frutas. Después, tras una pérdida de peso inicial, pasó a la intervención quirúrgica, con una de manga gástrica y otra de bypass gástrico.

Después de todo este proceso, Franco logró disminuir un 49% su peso inicial. Posteriormente, en plena pandemia, logró operar la Covid-19 en 2020 y reflejó el impacto de la mejoría alcanzada en los años previos al haber concluido exitosamente su proceso barbárico.

El doctor Castañeda ha recordado que este caso fue "complejo y desafiante", pero que fue crucial para ayudar a concienciar sobre la realidad de la obesidad como enfermedad, algo que "requiere empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea", relataba por entonces.

