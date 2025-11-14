Los Replicantes
Muere envenenada en su cumpleaños la influencer Yasmin Angela a los 26 años

La joven ingirió una bebida alcohólica en su cumpleaños y la policía sospecha que se intercambió whisky con metanol.

La influencer Yasmin Angela Foto: Instagram @yasmim_angella
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

14 Noviembre 2025 15:36 (hace 3 horas)

Luto en el mundo de las redes sociales. La popular influencer Yasmin Angela Feitosa de Souza ha muerto en su 26º cumpleaños en Brasil. Los médicos detectaron que sufría una intoxicación por metanol tras haber consumido una bebida y falleció por envenenamiento.

La joven creadora de contenido salió a festejar su cumpleaños el pasado 10 de noviembre. Durante la fiesta, la popular influencer tomó una bebida y, desde entonces, comenzó a experimentar síntomas que fueron revistiendo mayor gravedad hasta que terminó por despedirse de su pareja explicando que se encontraba en mal estado de salud, según ha declarado su madre a los medios locales.

La popular influencer Yasmin Angela falleció mientras celebraba su cumpleaños Instagram @yasmim_angella

Por estos motivos, la joven fue internada en el Hospital Universitario de la Universidad Federal del Valle de Sao Francisco, donde los médicos finalmente no pudieron salvar su vida. La autopsia decretó que había fallecido por intoxicación de metanol, una sustancia que podría haber contenido la bebida que tomó durante la fiesta por su cumpleaños.

La policía investiga posible envenenamiento en una botella de wishky

Yasmin Angela empezó a experimentar los síntomas que terminaron en su muerte de forma rápida, tras ingerir una bebida con alcohol en su cumpleaños. La policía investiga si podría haber sido incorporado en una botella de whisky, ya que el metanol se puede confundir, puesto que es un líquido incoloro y su olor es similar al alcohol.

La joven era muy activa en redes sociales, donde contaba con 23.000 seguidores. En Instagram, la red donde era más activa, compartía habitualmente contenido sobre estilo de vida, experiencias en pareja y otras actividades.

En su última publicación, no había nada que hiciera presagiar su repentino fallecimiento, ya que compartió varios mensajes con su pareja a modo de humor. Ahora, será enterrada en un cementerio cerca de su localidad, Petrolina, en Brasil.

