Muere repentinamente el popular influencer Michael Duarte a los 34 años

Luto en el mundo de las redes sociales por el repentino fallecimiento del popular influencer gastronómico Michael Duarte, conocido en redes sociales como 'FoodWithBearHands', con tan solo 34 años de edad.

La tragedia se produjo cuando Michael se encontraba en pleno viaje en Texas, cuando sufrió un "horrible" accidente de tráfico que le terminó por costar la vida. Su muerte llegó tan solo tres días después de que celebrara junto a su mujer, Jessica Duarte, el noveno aniversario de su boda.

La muerte del influencer Michael Duarte ha impactado en las redes sociales Instagram @foodwithbearhands

Michael Duarte era toda una estrella en las redes sociales, con casi 900.000 seguidores en Instagram y más de un millón en TikTok. Logró gran popularidad en ambas plataformas gracias a su contenido, enfocado en el ámbito culinario, donde compartía habitualmente recetas, consejos y momentos con su familia.

"Tenía un don especial"

Con motivo de su fallecimiento, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias. Uno de los más emotivos ha sido compartido en su propio perfil en redes sociales, que incluye una carta de despedida escrita por sus familiares y allegados.

"Tenía un don especial para capturar la verdadera esencia de la barbacoa: el humo, las historias, las risas y el amor por la buena comida que une a la gente", expresan sobre una persona de la que destacan "una creatividad que no tenía límites y una pasión que era real, genuina y sincera".

En el escrito, también destacan que Michel iba mucho más allá de su imagen pública: "Un padre orgulloso que se iluminaba cada vez que hablaba de su hija. Un esposo devoto cuyo amor por su familia era el centro de todo lo que hacía. Un buen hombre con un corazón generoso, cuya calidez y amabilidad conmovían a todos los que lo conocían".

Por ello, la emotiva carta envía un mensaje desgarrador ante el fallecimiento de Michael Duarte: "Su partida deja un vacío irremplazable, pero su espíritu, su energía, su pasión y su creatividad siempre formarán parte de nosotros".