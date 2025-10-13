Muere el culturista vegetariano Varinder Singh Ghuman a los 42 años

Conmoción en el mundo del deporte. El popular culturista y actor indio Varinder Singh Ghuman ha muerto a los 42 años tras sufrir un paro cardíaco. Conocido como vencedor de Mr. India en 2009 y segundo en Mr. Asia en la misma edición, murió el pasado jueves 9 de octubre tras un ataque fatal al corazón cuando se sometía a una cirugía menor en el Hospital Fortis en Amritsar.

El manager de Varinder Singh Ghuman ha explicado que el culturista sufría de dolor en el hombro y había sido intervenido en un hospital de Amritsar. El sobrino del actor, Amanjot Singh Ghuman, relató que fue entonces cuando sufrió un ataque al corazón fulminante.

El culturista Varinder Singh Ghuman era conocido por haber defendido el movimiento vegetariano Instagram @veervarindersinghghuman

"Es profundamente doloroso saber que el famoso culturista y actor Varinder Singh Ghuman Ji falleció de un ataque cardíaco. Era un vegetariano devoto, construyó su cuerpo con disciplina y gracia. Que Waheguru conceda a su alma difunta paz eterna y dé fuerza a su familia para soportar esta pérdida", ha recordado el excapitán del equipo indio de hockey, Pargat Singh, en sus redes sociales.

Un caso bajo investigación

La muerte de Varinder Singh Ghuman se encuentra ahora bajo investigación. "Pudo haber negligencia por parte de los médicos, particularmente relacionada con la anestesia", ha explicado el diputado Pargat Singh en declaraciones al medio True Scoop.

"Dado que la familia es reacia a realizar una autopsia, no se puede establecer la causa de la muerte. Espero que se lleve a cabo una investigación adecuada. Traté de convencer a los padres, pero no están en condiciones de tomar una decisión. Creo que algo salió mal con la inyección, ya que fue solo una lesión menor en el hombro", ha explicado Pargat Singh.

La muerte de Varinder Singh Ghuman ha generado una oleada de condolencias. El ministro Ravneet Singh Bittu ha escrito en redes sociales: "El fallecimiento del orgullo de Punjab, 'el He-Man de la India', Varinder Ghuman ji, es una pérdida irreparable para el país. Estableció nuevos estándares en el mundo del fitness con su arduo trabajo y estilo de vida vegetariano. Su vida siempre será una fuente de inspiración para los jóvenes".

Nacido en Gurdaspur (Punkab), Varinder Singh Ghuman era culturista y actor, con gran éxito en el país. Entre las películas que destacaron en su carrera se encuentran 'Kabaddi una vez más', 'Rugido: Tigres de los Sundarbans', 'Marjaavaan' y 'Tigre 3'.

En 2009 ganó el certamen Mr. India y después quedó segundo en Mr. Asia. Además, era muy conocido por haberse promocionado como el primer culturista profesional vegetariano del mundo. Además, fue seleccionado por Arnold Schwarzenegger para representar a su empresa en Asia y logró ser el primer culturista indio en obtener una tarjeta profesional IFBB.

Para lograr una alimentación que le permitiera mantener la práctica del culturismo, Varinder Singh Ghuman solía alimentarse con proteínas lácteas, legumbres, granos integrales y grasas saludables de origen vegetal.