Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere el culturista vegetariano Varinder Singh Ghuman a los 42 años

Su muerte ha generado conmoción en el mundo del deporte, donde era conocido como primer culturista profesional vegetariano.

Muere el culturista vegetariano Varinder Singh Ghuman a los 42 años
El culturista Varinder Singh Ghuman Foto: Instagram @veervarindersinghghuman
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

13 Octubre 2025 17:55 (hace 8 horas)

Conmoción en el mundo del deporte. El popular culturista y actor indio Varinder Singh Ghuman ha muerto a los 42 años tras sufrir un paro cardíaco. Conocido como vencedor de Mr. India en 2009 y segundo en Mr. Asia en la misma edición, murió el pasado jueves 9 de octubre tras un ataque fatal al corazón cuando se sometía a una cirugía menor en el Hospital Fortis en Amritsar.

Vídeos Los Replicantes

El manager de Varinder Singh Ghuman ha explicado que el culturista sufría de dolor en el hombro y había sido intervenido en un hospital de Amritsar. El sobrino del actor, Amanjot Singh Ghuman, relató que fue entonces cuando sufrió un ataque al corazón fulminante.

El culturista Varinder Singh Ghuman era conocido por haber defendido el movimiento vegetariano
El culturista Varinder Singh Ghuman era conocido por haber defendido el movimiento vegetariano Instagram @veervarindersinghghuman

"Es profundamente doloroso saber que el famoso culturista y actor Varinder Singh Ghuman Ji falleció de un ataque cardíaco. Era un vegetariano devoto, construyó su cuerpo con disciplina y gracia. Que Waheguru conceda a su alma difunta paz eterna y dé fuerza a su familia para soportar esta pérdida", ha recordado el excapitán del equipo indio de hockey, Pargat Singh, en sus redes sociales.

Un caso bajo investigación

La muerte de Varinder Singh Ghuman se encuentra ahora bajo investigación. "Pudo haber negligencia por parte de los médicos, particularmente relacionada con la anestesia", ha explicado el diputado Pargat Singh en declaraciones al medio True Scoop.

"Dado que la familia es reacia a realizar una autopsia, no se puede establecer la causa de la muerte. Espero que se lleve a cabo una investigación adecuada. Traté de convencer a los padres, pero no están en condiciones de tomar una decisión. Creo que algo salió mal con la inyección, ya que fue solo una lesión menor en el hombro", ha explicado Pargat Singh.

La muerte de Varinder Singh Ghuman ha generado una oleada de condolencias. El ministro Ravneet Singh Bittu ha escrito en redes sociales: "El fallecimiento del orgullo de Punjab, 'el He-Man de la India', Varinder Ghuman ji, es una pérdida irreparable para el país. Estableció nuevos estándares en el mundo del fitness con su arduo trabajo y estilo de vida vegetariano. Su vida siempre será una fuente de inspiración para los jóvenes".

Nacido en Gurdaspur (Punkab), Varinder Singh Ghuman era culturista y actor, con gran éxito en el país. Entre las películas que destacaron en su carrera se encuentran 'Kabaddi una vez más', 'Rugido: Tigres de los Sundarbans', 'Marjaavaan' y 'Tigre 3'.

En 2009 ganó el certamen Mr. India y después quedó segundo en Mr. Asia. Además, era muy conocido por haberse promocionado como el primer culturista profesional vegetariano del mundo. Además, fue seleccionado por Arnold Schwarzenegger para representar a su empresa en Asia y logró ser el primer culturista indio en obtener una tarjeta profesional IFBB.

Para lograr una alimentación que le permitiera mantener la práctica del culturismo, Varinder Singh Ghuman solía alimentarse con proteínas lácteas, legumbres, granos integrales y grasas saludables de origen vegetal.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. El dinero que debes guardar en tu cuenta para evitar que te roben, según la OCU
  5. La brutal novedad de Mercadona: pone contra las cuerdas a McDonald's, Burger King o KFC
  6. Crisis de vivienda: Casi la mitad de jóvenes de hasta 31 años no ha logrado emanciparse
  7. Prueba los clones de perfumes de lujo en Aliexpress: su veredicto sorprende
  8. Alerta a los peregrinos: el Camino de Santiago en peligro por los incendios de León y Galicia
  9. Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez
  10. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
Contenidos que te pueden interesar
Muere el culturista vegetariano Varinder Singh Ghuman a los 42 años

Muere el culturista vegetariano Varinder Singh Ghuman a los 42 años

Nueva estrategia de China contra la desinformación: exigir estudios a los influencers

Nueva estrategia de China contra la desinformación: exigir estudios a los influencers

La función imprescindible de la punta metálica que corona el paraguas

La función imprescindible de la punta metálica que corona el paraguas

Contradicciones de Isabel Díaz Ayuso respecto al aborto: "Un fracaso de la sociedad"

Contradicciones de Isabel Díaz Ayuso respecto al aborto: "Un fracaso de la sociedad"

Un hombre retiene y viola a un joven que conoció a través de una app de citas

Un hombre retiene y viola a un joven que conoció a través de una app de citas

De qué ha muerto Diane Keaton a los 79 años: su rápido deterioro

De qué ha muerto Diane Keaton a los 79 años: su rápido deterioro

Sale a la luz a quién pidió protección Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo

Sale a la luz a quién pidió protección Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo

El PP cae cuatro puntos y se sitúa al borde del empate con VOX, según el CIS

El PP cae cuatro puntos y se sitúa al borde del empate con VOX, según el CIS