Alerta por viruela del mono en Madrid: primer caso con la variante más agresiva

Un hombre ha presentado síntomas de la viruela del mono y, tras los resultados, está infectado con la variante más agresiva.

Lesiones cutáneas Foto: Envato elements
14 Octubre 2025 14:29 (hace 7 horas)

Se ha detectado el primer caso de transmisión autóctona de 'mpox', conocida como la viruela del mono o 'monkeypox' en inglés, en la Comunidad de Madrid. La variante es la más agresiva, clado 1b, según ha informado la dirección general de salud pública de la capital. También han explicado que el contagiado es un varón de 49 años que se encuentra aislado en su domicilio y que está presentando mejorías.

¿Qué síntomas presenta esta infección?

La viruela del mono ha sido confirmada en el paciente porque presentaba síntomas como lesiones en la piel y, tras la toma de muestras, el resultado ha sido claro. A pesar de ser una infección poco frecuente hay que estar alerta si presenta alguno de estos síntomas: fiebre, dolores musculares, inflamación de ganglios y erupción similar a la varicela (en manos, cara y genitales).

Madrid ha lanzado un comunicado alertando de la posible expansión del virus, ya que el hombre ha mantenido relaciones sexuales con personas residentes de la comunidad. Las autoridades sanitarias ya han empezado una investigación para averiguar si alguno de sus contactos ha resultado contagiado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en agosto de 2024, declaró a la variante clado 1b como Emergencia de Importancia Internacional (ESPII) por su rápida propagación y la gravedad que alcanza en comparación con otras variantes. Sin embargo, la organización desactivó esta emergencia internacional el 4 de septiembre.

Clado 1b tiene una tasa de mortalidad estimada del 3,6 %, es un porcentaje superior a la que tienen otras variantes. Esta infección sale de la República Democrática del Congo y afecta a los adultos que mantienen relaciones sexuales de riesgo y a los niños por el contacto doméstico.

