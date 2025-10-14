Alerta por viruela del mono en Madrid: primer caso con la variante más agresiva

Se ha detectado el primer caso de transmisión autóctona de 'mpox', conocida como la viruela del mono o 'monkeypox' en inglés, en la Comunidad de Madrid. La variante es la más agresiva, clado 1b, según ha informado la dirección general de salud pública de la capital. También han explicado que el contagiado es un varón de 49 años que se encuentra aislado en su domicilio y que está presentando mejorías.

￼⚠️ La @ComunidadMadrid detecta el primer caso de infección por viruela del mono de tipo clado 1b por transmisión autóctona.



➡️ El paciente, de 49 años, evoluciona favorablemente en aislamiento domiciliario. pic.twitter.com/WRxu50H8xh — Salud Madrid (@SaludMadrid) October 10, 2025

¿Qué síntomas presenta esta infección?

La viruela del mono ha sido confirmada en el paciente porque presentaba síntomas como lesiones en la piel y, tras la toma de muestras, el resultado ha sido claro. A pesar de ser una infección poco frecuente hay que estar alerta si presenta alguno de estos síntomas: fiebre, dolores musculares, inflamación de ganglios y erupción similar a la varicela (en manos, cara y genitales).

Madrid ha lanzado un comunicado alertando de la posible expansión del virus, ya que el hombre ha mantenido relaciones sexuales con personas residentes de la comunidad. Las autoridades sanitarias ya han empezado una investigación para averiguar si alguno de sus contactos ha resultado contagiado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en agosto de 2024, declaró a la variante clado 1b como Emergencia de Importancia Internacional (ESPII) por su rápida propagación y la gravedad que alcanza en comparación con otras variantes. Sin embargo, la organización desactivó esta emergencia internacional el 4 de septiembre.

Clado 1b tiene una tasa de mortalidad estimada del 3,6 %, es un porcentaje superior a la que tienen otras variantes. Esta infección sale de la República Democrática del Congo y afecta a los adultos que mantienen relaciones sexuales de riesgo y a los niños por el contacto doméstico.