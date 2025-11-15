Una italiana habla de la sanidad española: "Si no vas a urgencias, no te hacen caso"

España es un país que cuenta con una sanidad pública al alcance de todos, una garantía de tranquilidad y bien estar en lo que respecta a la salud. En cambio, cuando hablamos de atención primaria, la calidad y el servicio no siempre son los deseados. Muchas veces esto se debe a la falta de personal y a las largas listas de espera; el sistema se colapsa. Esta situación que tiene nuestro país, ¿la tienen más países?
Simona Marbella, una creadora de contenido y de procedencia italiana, ha publicado un vídeo en TikTok donde ha hablado de la sanidad y compara la española con la de su país. La tiktoker se ha centrado en los problemas del día a día como los problemas a los que nos enfrentamos para conseguir una consulta.
Comparación entre la sanidad italiana y la española
Marbella nos cuenta que en Italia es normal que las farmacias ofrezcan un servicio de orientación o consejos médicos y que en España le sorprende que el farmacéutico no tiene ese margen de actuación. También explica que la sanidad en España está colapsada y que los ciudadanos acaban recurriendo a urgencias para cualquier cosa.
La italiana afirma que esto en su país no pasa, que las personas no acuden a urgencias si el problema es menor. Justifica la situación en España aclarando que "si no vas a urgencias, no te hacen mucho caso" y el servicio de emergencias se convierte en algo necesario para todos los españoles que acuden con frecuencia y acaba, como es normal, saturándose.
También destaca algo en común entre ambos países: los tiempos de espera. En las urgencias italianas y en las españolas "siempre tienes que esperar muchísimo tiempo y es algo no normal en mi opinión", pero que tenemos asumido ambos países vecinos.
Simona acaba el vídeo con una pequeña reflexión y es que "los dos países hermanos" tienen una sanidad pública digna de admirar y que, aunque haya pequeñas diferencias o las salas se colapsen hay países que están en peores condiciones.