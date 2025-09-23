HBO Max sube sus precios: estas son sus tarifas desde el 23 de octubre

La plataforma HBO Max ha anunciado una subida de precios que afectará a sus antiguos suscriptores. De este modo, desde el 23 de octubre comenzarán a pagar lo mismo que los usuarios que se dieron de alta desde el pasado 8 de abril, cuando ejecutó su última subida de tarifas.
En ese momento, la plataforma de streaming introdujo un Plan básico con anuncios e incrementó los precios de los planes Estándar y Premium para nuevos clientes. Sin embargo, por entonces descartó también incluir en ese incremento a quienes ya estaban suscritos previamente.
Ahora, HBO Max ha optado por igualar las tarifas que pagarán los usuarios inscritos en la plataforma antes o después del 8 de abril, algo que implicará un mayor gasto para viejos suscriptores y pérdida de algunas de las ventajas que mantenían.
En todo caso, no habrá una pérdida total de ventajas. Solo algunos antiguos usuarios podrán mantener la oferta del 50% de descuento, que tiene carácter vitalicio, si se dieron de alta cuando la plataforma HBO llegó a España. Aunque tendrán un ligero incremento por ese 50%, será reducido de modo que pasarán de pagar 4,99 euros mensuales a 5,49 euros mensuales desde el 23 de octubre.
Nuevos precios de HBO Max: estas son las tarifas desde el 23 de octubre
De este modo, HBO Max tendrá nuevas tarifas para todos los usuarios. Para conocer los planes de la compañía y los precios que se pagarán desde el próximo 23 de octubre de 2025, recopilamos a continuación las nuevas tarifas de la plataforma de streaming.
HBO Max ha defendido que aplica esta subida por un incremento de costes derivado de nuevas adquisiciones, creación de contenido y desarrollo del producto para continuar invirtiendo en nuevas propuestas que incorporar a la plataforma.