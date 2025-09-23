HBO Max sube sus precios: estas son sus tarifas desde el 23 de octubre

La plataforma HBO Max ha anunciado una subida de precios que afectará a sus antiguos suscriptores. De este modo, desde el 23 de octubre comenzarán a pagar lo mismo que los usuarios que se dieron de alta desde el pasado 8 de abril, cuando ejecutó su última subida de tarifas.

En ese momento, la plataforma de streaming introdujo un Plan básico con anuncios e incrementó los precios de los planes Estándar y Premium para nuevos clientes. Sin embargo, por entonces descartó también incluir en ese incremento a quienes ya estaban suscritos previamente.

Ahora, HBO Max ha optado por igualar las tarifas que pagarán los usuarios inscritos en la plataforma antes o después del 8 de abril, algo que implicará un mayor gasto para viejos suscriptores y pérdida de algunas de las ventajas que mantenían.

HBO Max justifica el incremento de sus tarifas en un aumento de los costes operativos de la plataforma Pexels

En todo caso, no habrá una pérdida total de ventajas. Solo algunos antiguos usuarios podrán mantener la oferta del 50% de descuento, que tiene carácter vitalicio, si se dieron de alta cuando la plataforma HBO llegó a España. Aunque tendrán un ligero incremento por ese 50%, será reducido de modo que pasarán de pagar 4,99 euros mensuales a 5,49 euros mensuales desde el 23 de octubre.

Nuevos precios de HBO Max: estas son las tarifas desde el 23 de octubre

De este modo, HBO Max tendrá nuevas tarifas para todos los usuarios. Para conocer los planes de la compañía y los precios que se pagarán desde el próximo 23 de octubre de 2025, recopilamos a continuación las nuevas tarifas de la plataforma de streaming.

Plan básico con anuncios (mensual): 6,99 €

Plan estándar (mensual): 10,99 €

Plan premium (mensual): 15,99 €

Plan básico con anuncios (anual): 69,90 €

Plan estándar (anual): 109,00 €

Plan premium (anual): 159,00 €

Max DAZN (mensual, complemento deportes incluído): 44,99 €

Complemento deportes (mensual, para todos los planes): 5,00 €

HBO Max ha defendido que aplica esta subida por un incremento de costes derivado de nuevas adquisiciones, creación de contenido y desarrollo del producto para continuar invirtiendo en nuevas propuestas que incorporar a la plataforma.