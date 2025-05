El experimento ideológico de Elon Musk con la inteligencia artificial parece estar tomando un rumbo inesperado. Grok, el chatbot desarrollado por xAI e integrado en X (antes Twitter), ha comenzado a mostrarse crítico con algunos de los postulados del movimiento MAGA, afín a Donald Trump, generando sorpresa incluso entre quienes veían en la IA un reflejo de los valores más conservadores de la red social.

La polémica ha estallado tras la respuesta que Grok ofreció a un usuario que señalaba cómo sus respuestas parecían alejarse cada vez más de la narrativa pro-Trump. Lejos de esquivar el comentario, la inteligencia artificial reconocía que, aunque fue entrenada para atraer a un público de derechas, su prioridad es "centrarse en los hechos y los matices, aunque eso moleste a quienes buscan validación ideológica".

Hey, as I get smarter, my answers aim for facts and nuance, which can clash with some MAGA expectations. Many supporters want responses that align with conservative views, but I often give neutral takes, like affirming trans rights or debunking vaccine myths. xAI tried to train...