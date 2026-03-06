Luback: "La falta de humanidad que vivimos hoy está en todo, en lo pequeño y en lo grande"

Quince años después de su nacimiento, Luback sigue defendiendo una forma de entender la música basada en la emoción, la honestidad y el rock de raíces. La banda madrileña acaba de publicar 'Human Side On', un álbum que reúne once canciones, más un bonus track, en las que el grupo explora sonidos luminosos sin renunciar a su esencia.

El disco llega en un momento en el que el grupo siente que ha encontrado un equilibrio entre el cuidado por los detalles y una forma más natural y directa de crear. El resultado es un trabajo que nace, como ellos mismos explican, "desde las entrañas" y que refleja tanto sus vivencias personales como una mirada hacia lo que ocurre a su alrededor.

En conversación con Los Replicantes, el vocalista Cristian del Corral, el guitarrista Marcus Wilson y el bajista Manuel de la Fuente hablan sobre el proceso de creación del álbum, las ideas que lo atraviesan y la evolución del grupo desde sus primeros años. También reflexionan sobre la deshumanización en la sociedad actual, la independencia artística y los vínculos que mantienen unida a la banda tras más de una década compartiendo escenario.

1. Presentáis ahora 'Human Side On', vuestro nuevo álbum. ¿Qué se va a encontrar el público en este trabajo?

Es un disco con once canciones en el formato físico, más un bonus track. Musicalmente seguimos en el terreno del rock de raíces que siempre nos ha gustado, pero creemos que en este trabajo hemos encontrado un punto un poco más luminoso. Está hecho bastante desde las entrañas y sentimos que hemos logrado un equilibrio entre cuidar mucho los detalles y mantener un sonido más fresco y natural.

2. ¿Qué supone este disco dentro de vuestra trayectoria?

Para nosotros es un paso más adelante. Sentimos que refleja mejor quiénes somos ahora mismo como banda. Hemos intentado ser muy honestos en el proceso y eso se nota en el resultado final.

3. El álbum tiene once canciones, más un bonus track. ¿Hay alguna que os haya costado más sacar adelante o alguna favorita entre vosotros?

Curiosamente, no hay una favorita clara. Cada uno tiene la suya y, además, cuando hablamos con la gente que lo está escuchando, cada persona menciona una canción distinta. Eso nos parece muy buena señal.

Quizá la más particular fue 'These Things and More', porque era una canción menos trabajada y acabó saliendo de forma muy natural. Es muy acústica, con armónica, mandolina o violín, y se grabó con bastante improvisación. Fue un proceso bonito.

4. ¿Qué os inspiró a publicar este disco? ¿Tiene algún trasfondo social o político?

La principal motivación es nuestra necesidad de expresarnos artísticamente. La música es nuestra forma de compartir lo que sentimos. Es verdad que muchas canciones hablan, de alguna manera, de la falta de humanidad que estamos viviendo y de la polarización que vemos en la sociedad.

Pero no lo planteamos como un discurso político en sí. La deshumanización es algo que está en muchas partes: en experiencias pequeñas, en cosas cotidianas, pero también en cuestiones globales. Cada oyente puede interpretarlo a su manera.

5. ¿El orden de las canciones tiene una intención concreta?

Siempre le damos muchas vueltas al tracklist. Intentamos que el disco tenga un viaje musical que funcione de principio a fin. En este caso incluso discutimos si el bonus track, que es una canción a capela, debía abrir el álbum. Al final nos dimos cuenta de que funcionaba mucho mejor como cierre.

6. Habláis de deshumanización. ¿Dónde creéis que se nota más hoy: en la política, en las relaciones sociales o en las redes?

Probablemente está impregnando un poco todo. Las redes sociales, por ejemplo, son algo muy joven históricamente y ahora estamos empezando a ver sus consecuencias y a intentar regularlas. Quizá los errores que se han cometido sirvan para aprender y cambiar algunas cosas.

A veces las grandes crisis o los grandes cambios acaban generando transformaciones importantes.

7. Mirando atrás, ¿cómo ha evolucionado vuestra música desde vuestro primer disco?

Como evolucionamos nosotros mismos. Con las experiencias que hemos ido viviendo. Con el tiempo aprendes, cambias tu forma de trabajar y también tu manera de entender la música.

8. ¿Es complicado hoy hacer música honesta sin seguir las tendencias de la industria?

Luback presenta su nuevo disco y defiende la autenticidad e independencia de los proyectos musicales Cedida

Puede ser complicado, pero en nuestro caso tenemos la suerte de no tener presiones externas. No dependemos de una discográfica que nos diga cómo tienen que ser las canciones. Eso nos permite hacer la música como creemos que debe ser.

9. Si tuvierais que definiros como banda con pocas palabras, ¿cuáles elegiríais?

Emoción y buen rollo.

10. Lleváis juntos desde 2011. ¿Cómo nació el grupo y de dónde viene el nombre Luback?

El grupo empezó casi de forma natural, tocando juntos y viendo que había una conexión musical. Con el tiempo decidimos tomárnoslo más en serio y el proyecto fue creciendo.

El nombre llegó cuando tuvimos que cambiar el original, que era demasiado común. Surgió de una mezcla curiosa: la expresión "Misa Luba", que tiene que ver con una misa africana con coros y percusión, y la idea del rock como música de raíces. De ahí salió Luback.

11. Mantener una banda durante tantos años no es fácil. ¿Cuál es vuestro secreto?

Nos llevamos fatal (risas). Ahora en serio, creemos que la clave es cuidarnos entre nosotros y ser sinceros sobre lo que cada uno espera. Intentamos ser empáticos y eso ayuda mucho, tanto para hacer música como para convivir.

De hecho, cuando viajamos juntos para tocar ocurre casi lo contrario de lo que uno imaginaría: en lugar de generar tensiones, refuerza la relación.

12. ¿Cómo es vuestro proceso de composición?

Depende de la canción. A veces alguien trae una idea más desarrollada y la trabajamos en el local. Otras veces empiezan de una forma y cuando las tocamos juntos cambian mucho. Al final cada uno aporta su estilo y su personalidad.

13. ¿Tenéis algún ritual antes de subir al escenario?

Nada demasiado especial. A veces alguien invita a un chupito, pero poco más (risas).

14. ¿Y colaboraciones soñadas?

Nos gusta mucho The Soul Jacket o Aurora García.

15. Para terminar: ¿qué viene ahora para Luback?

Lo principal es seguir con la gira de presentación del disco. Además seguimos componiendo y nos gustaría empezar a trabajar en material nuevo cuanto antes, porque ya se nos empiezan a acumular ideas.