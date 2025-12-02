Los Replicantes
Detenida la ex jefa de Exteriores de la UE Federica Mogherini por corrupción

Los investigadores apuntan a un presunto fraude en la contratación, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

La ex Alta Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini Foto: CC
Adrián Parrondo

02 Diciembre 2025 14:09 (hace 11 horas)

La Policía ha detenido a la ex vicepresidenta de la Comisión Europea y ex jefa de la diplomacia, Federica Mogherini, así como otras dos personas, tras realizar varios registros en las oficinas de la Unión Europea y en una prestigiosa escuela de posgrado.

Los investigadores apuntan a un presunto fraude relacionado con la formación de futuros diplomáticos, como señala la Fiscalía Europea (EPPO). Los registros se han realizado en el Colegio de Europa, en la ciudad belga de Brujas, así como en las instalaciones del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas.

La Fiscalía Europea apunta a un programa de formación de nueve meses para diplomáticos jóvenes en todos los Estados miembro de la Unión Europea, conocido como Academia Diplomática de la Unión Europea. Este programa fue adjudicado por el SEAE al Colegio de Europa en Bélgica durante el período 2021-2022, y se investiga si el proceso de licitación se sesgó a favor de dicho Colegio.

Se investigan varios delitos

Si se confirman todas las acusaciones, se habrían cometido varios delitos: fraude en la contratación, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. La investigación se mantiene activa para esclarecer responsabilidades penales.

La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la UE, que investiga delitos contra intereses financieros del bloque. Además, cuenta con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). El anterior cargo como Alta Representante para Asuntos Exteriores de Mogherini está siendo ahora ocupado ahora por Kaja Kallas, desde hace un año.

