Detenida la empleada de un colegio por enviar fotos íntimas a un alumno de 14 años

Anamaria Milazzo, empleada de un centro educativo Greater Southern Tier BOCES en Nueva York (Estados Unidos), ha sido detenida, después de que fuera acusada de enviar fotografías explícitas a un menor de 14 años durante tres meses, según las autoridades del condado de Chemung.

La arrestada tiene 22 años y fue detenida el pasado 16 de junio, después de que un oficial de recursos escolares recibiera una denuncia el pasado 9 de junio. La investigación reveló que habría mantenido conversaciones inapropiadas con un menor de edad a través de mensajes y fotografías de contenido sexual.

Por este motivo, la mujer se enfrenta ahora a dos imputaciones por compartir material pornográfico con menores en segundo grado, el delito de felonía (considerado grave en el código penal del país) y poner en riesgo el bienestar del menor.

En libertad

A pesar de que las acusaciones contra Milazzo son especialmente graves, el juez ha optado por liberarla, aunque mantendrá una citación judicial para comparecer ante el Tribunal de Wellsburg, en una fecha que todavía no se ha concretado.

Las autoridades han sido escrupulosas y, en aplicación del protocolo de menores, no han identificado públicamente a la víctima. Tampoco hay constancia sobre si compartían centro escolar, aunque la institución educativa ha confirmado que ya no forma parte de su personal. No se han revelado detalles sobre el cargo que desempeñaba ni la duración de su puesto de trabajo.