Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria

Caos ferroviario. La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona está sufriendo graves retrasos, tanto en salidas como llegadas, durante la tarde de este jueves, 15 de enero.

El gestor ferroviario Adif ha informado de una "incidencia en los sistemas de electrificación" entre las estaciones de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Mejorada del Campo.

La línea ha comenzado a registrar fallos alrededor de la mediodía, pero se han intensificado con el paso de las horas. La avería está relacionada con una catenaria que está sufriendo problemas de falta de tensión, a lo que se suma la avería del pantógrafo de un tren.

Incidencias en los viajes

Los viajeros que viajaban en el convoy al que se le ha averiado un pantógrafo han tenido que ser trasladados a otro tren para intentar continuar su viaje. Por el momento, hay alrededor de una decena de trenes afectados de todas las compañías: Renfe, Ouigo e Iryo, en formato alta velocidad.

Por el momento, los convoyes tan solo están circulando por una vía y los retrasos llegan a superar la hora de espera, aunque algunos se limitan a alrededor de 25 minutos. Adif ya está trabajando para resolver la avería lo antes posible.