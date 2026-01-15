Los Replicantes
Buscar

Noticias

Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria

El servicio está regístranos graves incidencias ante la falta de tensión en la catenaria y el fallo de un tren.

Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria
Un tren de Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

15 Enero 2026 16:27 (hace 8 horas)

Caos ferroviario. La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona está sufriendo graves retrasos, tanto en salidas como llegadas, durante la tarde de este jueves, 15 de enero.

Vídeos Los Replicantes

El gestor ferroviario Adif ha informado de una "incidencia en los sistemas de electrificación" entre las estaciones de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Mejorada del Campo.

La línea ha comenzado a registrar fallos alrededor de la mediodía, pero se han intensificado con el paso de las horas. La avería está relacionada con una catenaria que está sufriendo problemas de falta de tensión, a lo que se suma la avería del pantógrafo de un tren.

Incidencias en los viajes

Los viajeros que viajaban en el convoy al que se le ha averiado un pantógrafo han tenido que ser trasladados a otro tren para intentar continuar su viaje. Por el momento, hay alrededor de una decena de trenes afectados de todas las compañías: Renfe, Ouigo e Iryo, en formato alta velocidad.

Por el momento, los convoyes tan solo están circulando por una vía y los retrasos llegan a superar la hora de espera, aunque algunos se limitan a alrededor de 25 minutos. Adif ya está trabajando para resolver la avería lo antes posible.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Ayuso culpa a Óscar Puente y a los "suicidios" del caos de Metro: está gestionado por ella

Ayuso culpa a Óscar Puente y a los "suicidios" del caos de Metro: está gestionado por ella

Renfe prevé trayectos Madrid-Barcelona a menos de dos horas con trenes a 350 km/h

Renfe prevé trayectos Madrid-Barcelona a menos de dos horas con trenes a 350 km/h

Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Horarios del transporte en Madrid en Nochebuena y Navidad 2025: Metro, Cercanías y EMT

Horarios del transporte en Madrid en Nochebuena y Navidad 2025: Metro, Cercanías y EMT

Contenidos que te pueden interesar
Muere la influencer Sara Bennet tras anunciar su fallecimiento a los 39 años

Muere la influencer Sara Bennet tras anunciar su fallecimiento a los 39 años

El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

Ni Juguettos ni El Corte Inglés: la juguetería que cierra en estas provincias de España

Ni Juguettos ni El Corte Inglés: la juguetería que cierra en estas provincias de España

El jugador de hockey Jesse Kortuem se declara gay inspirado por 'Más que rivales'

El jugador de hockey Jesse Kortuem se declara gay inspirado por 'Más que rivales'

Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria

Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria

Andrés Iwasaki ('Estoy aquí'): "El folclore sigue vivo cuando se mezcla y se transforma"

Andrés Iwasaki ('Estoy aquí'): "El folclore sigue vivo cuando se mezcla y se transforma"

De qué ha muerto Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía

De qué ha muerto Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía

Adiós Grok: la inteligencia artificial de Elon Musk en X impide imágenes sexuales a todos

Adiós Grok: la inteligencia artificial de Elon Musk en X impide imágenes sexuales a todos