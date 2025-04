La consellera de Emergencias de Mazón en la DANA declara que no sabe nada de emergencias

La responsable de gestionar las Emergencias en la Comunidad Valenciana cuando estalló la DANA que dejó más de 200 muertos, Salomé Pradas, ha declarado ante el juez que "no tenía experiencia ni conocimiento" en gestionar emergencias, su principal encargo.

Pradas ha culpado de todo lo ocurrido a Pedro Sánchez durante su declaración, que recoge el diario El País. Sin embargo, también se ha lamentado de que "había muchos técnicos que se tenían que coordinar entre ellos" y se ha lamentado de esta circunstancia, a pesar de que era la ex consellera encargada de dicha tarea.

A pesar de que Salomé Pradas ha reconocido que era la máxima responsable en la gestión de las Emergencias en la Generalitat Valenciana, después ha asegurado que en realidad "no dirigía nada". Durante su testimonio ha intentado desvincularse de cualquier responsabilidad y ha señalado que el director del mando avanzado era el responsable de los bomberos de Valencia durante la DANA, José Miguel Basset, según recoge el citado medio.

"Jope. Si necesitas algo, nos dices"

Su testimonio se produce poco después de que haya trascendido la conversación en la que el secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat en la DANA, Emilio Argüeso, avisó a las 14:44 horas de las inundaciones y que "los barrancos están a punto de colapsar".

Sin embargo, Carlos Mazón no llegó al Cecopi hasta pasadas las 20:28 y la alerta de emergencia a los móviles se retrasó hasta las 20:11 horas, con la población en plena calle o recogiendo sus vehículos en aparcamientos, donde quedaron atrapados mortalmente.

La respuesta a Argüeso no llegó hasta media hora después, a las 15:11, cuando la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, le respondió con el siguiente mensaje: "Jope. Si necesitas algo nos dices". Posteriormente, a las 17:22 horas, Camarero escribió: " "Se está complicando zona Utiel Requena. Si tenemos algo allí me decís. Estar pendientes, por favor".

Ese mismo día también hay conversaciones entre Argüeso y Salomé Pradas, en las que ella pregunta si ha hablado por el cierre de colegios con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a las 09:25 horas, a lo que responde que no: "Ya le he dicho que si hay cambio me has ordenado que se lo vaya diciendo".

Después, a las 12:58 horas, Argüeso envía a Pradas un parte metereológico con la situación 1 de Emergencia: "Se solicita a BCV movilización de Bomberos Forestales por alerta hidrológica en zonas: Rio Magro, área puente de Carlet y Barranco Poyo, áreas Torrent, Picanya, Paiporta. Confirman movilización, pendiente de que confirmen unidades asignadas".

Durante toda la mañana, Argüeso estuvo compartiendo los partes de Aemet y las alertas que enviaba por entonces este organismo dependiente del Gobierno de España, para que la Administración autonómica, responsable de las competencias de emergencias en el ordenamiento jurídico español, actuase. La alerta no llegó a los ciudadanos hasta las 20:11 horas a través del sistema ES-Alert, en una catástrofe con 228 muertos.