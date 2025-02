Condenado Luis Rubiales a 18 meses de multa por agresión sexual a Jenni Hermoso

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha sido condenado a 18 meses de multa a razón de 20 euros diarios por un delito de agresión sexual contra la jugadora Jenni Hermoso. Además, se le absuelve del delito de coacciones, al igual que al ex seleccionador Jorge Vilda, el ex director de la selección Albert Luque y el ex responsable de Márketing, Rubén Ribera, que solo enfrentaban esa acusación.

La sentencia parte del juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Prieto. El total de la multa impuesta a Rubiales asciende a 10.800 euros. El fallo también prohíbe que se pueda acercar a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. La Fiscalía había reclamado 2 años y medio de prisión.

Hermoso mantuvo la ausencia de consentimiento

Durante el juicio, Jenni Hermoso insistió en que nunca prestó consentimiento para que Luis Rubiales la besara durante la entrega de medallas del 20 de agosto tras la victoria en el Mundial. Además, explicó que nunca escuchó que Rubiales le preguntara si le podía "dar un besito", como defendía el ex dirigente, que un día antes afirmaba que le había dicho "un piquito"

La defensa de Luis Rubiales había alegado que la futbolista no consideró el beso como agresión sexual y puso como ejemplo que después participó en la celebración de la Copa del Mundo. La teniente fiscal del caso intentó desacreditar dicha línea de defensa basándose únicamente en su comportamiento.

En el caso han acudido como testigo varias jugadoras de la selección, como Alexia Putellas, Laia Codina, Irene Paredes o Misa Rodríguez. También el hermano de Jenni Hermoso y dos amigos que relataron presuntas maniobras de la cúpula de la RFEF para que Hermoso intentase salvar la imagen de Rubiales tras el escándalo.

Luis Rubiales fue inhabilitado por la FIFA en agosto de 2023 y después dimitió como presidente federativo 21 días después de que se produjera el beso, en plena presión para que abandonase su cargo y diera un paso fuera de la organización.