Economía

El chef Dani García explica cuáles son los restaurantes con los que gana más dinero

No solo explica el chef Dani García que negocio le da más ganancias, sino el que menos también y por qué.

Chef Dani García Foto: Instagram @danigarcia7
Andrea Torrente

19 Octubre 2025 09:30 (hace 4 horas)

Para que un negocio prospere no vale con tener una buena idea, hay que ir más allá. Se debe realizar un estudio acerca del mercado y tener muy claro las cuestiones legales, además de desarrollar una buena estrategia de marketing. Cada pequeño detalle suma para alcanzar el éxito, lo que está claro es que hay que trabajar y cuidar hasta los más pequeños detalles.

Otra herramienta que funciona es ver lo que se ha hecho anteriormente, para poder aprender de los errores y de los aciertos. Una de las personas que tiene una gran experiencia como emprendedor es Dani García, chef español y propietario de más de 20 restaurantes.

Sus negocios culinarios están distribuidos a lo largo de todo el mundo y es una de las personas que ha averiguado cuáles son los errores y los aciertos a la hora de abrir un negocio. Sabe cuál es la clave para triunfar como emprendedor, en una entrevista para la Cadena SER revela cuáles son los locales que más beneficios le generan.

Los restaurantes más y menos rentables del chef

Dani García, lo tiene claro, y es que los restaurante que más beneficios le dan son los que ofrecen carne: "De los míos, probablemente, son los Leñas. No hay día que no esté lleno, tanto al mediodía como por la noche".

Por otro lado, asegura que los restaurantes donde menos beneficios saca son en los que se sirve pescado o marisco: "Este producto se ha puesto por las nubes y al final acabas pagando el kilo de una cigala o una gamba a precio de oro", añade Dani García.

