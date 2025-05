Apagón en el Metro de Londres: un corte eléctrico provoca el cierre de varias líneas

Caos en el Metro de Londres. Un repentino corte de electricidad en la capital británica ha provocado el cierre de hasta cuatro líneas de metro, con retrasos y suspensiones parciales en otras cinco vías, según ha informado el servicio Transportes de Londres (TfL, por sus siglas en inglés).

Un portavoz del operador del suburbano británico, TfL, ha expresado ante los medios locales que la incidencia se originó por un pequeño apagón en el suroeste de Londres, que se produjo alrededor de las 13:30 GMT, pero que se resolvió "en cuestión de minutos" por "un problema de National Grid", en referencia a la red eléctrica del Reino Unido.

La compañía también pidió disculpas a todos los usuarios a través de la red social X. En su mensaje, el operador se lamentaba de "cualquier inconveniente ocasionado tras un fallo en la red de transmisión en el centro de Londres" y ha mantenido que el problema "se solucionó en cuestión de segundos".

"Una caída de tensión consiguiente puede haber afectado brevemente al suministro eléctrico en la red de distribución de baja tensión de la zona", ha explicado la sociedad, que arregló la avería para regresar progresivamente a la normalidad.

????BREAKING: A power outage has hit the London Underground, causing major travel disruption in the capital pic.twitter.com/ueAepFseL5