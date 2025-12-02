Los Replicantes
Adiós Movistar, MasOrange y Vodafone: así subirán sus tarifas en 2026

Las operadoras de telefonía se preparan para un cambio de paradigma en el sector de las telecomunicaciones.

Un teléfono móvil Foto: Pexels
Adrián Parrondo

02 Diciembre 2025 17:53 (hace 8 horas)

Adiós a las principales operadoras de telecomunicaciones en España. Movistar (Telefónica), MasOrange y Vodafone preparan una subida de tarifas de en torno al 4% a partir de enero de 2026, impulsadas por el incremento de costes del sector, especialmente los asociados a proveedores de contenido televisivo.

La competencia en el sector sigue siendo feroz, especialmente debido al cambio de paradigma en las telecomunicaciones y a la irrupción de Digi en el mercado, que está experimentando un notable crecimiento en su cartera de clientes.

Subida de precios de telefonía: nuevas tarifas en 2026 para Movistar, MasOrange y Vodafone

En el caso de Movistar, líder en volumen de facturación, se prevé una subida de tarifas convergentes a partir del 13 de enero que podría alcanzar un 4% de media, un punto porcentual menos que el incremento registrado a comienzos de este año, según ha comunicado a sus clientes.

Las principales operadoras de telefonía suben tarifas ante el incremento de costes
Las principales operadoras de telefonía suben tarifas ante el incremento de costes Pexels

El aumento de precios está motivado por el encarecimiento de los costes del sector, principalmente los derivados de los proveedores de contenido televisivo, según detalla Movistar en su comunicación. La subida más habitual será de 3 euros mensuales por tarifa.

Por su parte, MasOrange, que ha incrementado su cartera de clientes y resulta de la fusión de Orange y MásMóvil (con marcas como Yoigo, Jazztel, Pepephone, Simyo, Lycamobile, Lebara, Llamaya, Euskaltel, R, Telecable, Guuk, Embou y Populoos), aplicará un aumento medio de tarifas del 3,8% desde el 12 de enero.

Ante esta subida, MasOrange ofrece a sus clientes la opción de rescindir el contrato sin penalización durante un mes desde la comunicación del incremento. En caso de que se tenga un terminal financiado a plazos, se deberán abonar todas las cuotas pendientes.

En cuanto a Vodafone España, propiedad de Zegona, aún no se han dado detalles oficiales sobre las subidas, aunque se estima que la media podría situarse en torno al 3,9% a partir del 8 de enero. Cada tarifa aumentará aproximadamente 2,5 euros, dependiendo del tipo de contrato.

