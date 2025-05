Adiós Mercadona: retira la perfumería en todos sus supermercados en pleno giro a Tiendas 8

Adiós a Mercadona como lo conocemos. La firma de supermercados se encuentra en pleno giro comercial hacia su nuevo modelo de establecimientos llamado Tiendas 8, que contempla importantes cambios estructurales en sus para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

En el marco de esta política, Mercadona está cerrando algunos supermercados en España, ante la incapacidad de adaptar determinadas tiendas hacia este nuevo modelo de negocio. Se trata de un giro de 180 grados con el que intensifica la competencia con firmas como El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour, Lidl, Aldi, Ahorramas, Consum o Eroski por arañar cuota de mercado.

El nuevo formato de Tiendas 8 de Mercadona tiene como objetivo priorizar la experiencia de compra en sus supermercados. Para ello se ofrece un formato más visual, cuidado, eficiente energéticamente y con la incorporación en todos los supermercados del punto Listo para Comer, incluyendo espacios con sillas, mesas o microondas para el consumo de los productos en el establecimiento.

La firma de Juan Roig se adapta de este modo al modelo 'mercaurante', en el que el sector incluye espacios de hostelería dentro de supermercados, hipermercados o centros comerciales para conectar con sus clientes. Así ya lo están evidenciando firmas de la competencia como Alcampo con su Bistró, Carrefour con La Cocina o el Grupo El Corte Inglés con Gourmet El Corte Inglés.

Giro en Mercadona: cambia su emblemática perfumería ante su nuevo modelo de negocio

En el marco de este giro total en Mercadona, que incluye un importante cambio en el stock de sus productos de marcas blancas como Hacendado, Deliplus o Bosque Verde, Mercadona ha anunciado la retirada de un emblemático producto en su sección de perfumería.

Se trata de la mítica barra de labios Color Fix Tono 10 de Deliplus, que ya no está disponible en ninguno de sus supermercados, como ha confirmado la compañía a través de las redes sociales. "Mercadona ha dejado de fabricar mi pintalabios favorito, estoy completamente destrozada. Por favor, no quitéis el color fix tono 10", ha escrito una clienta, dirigiéndose a Mercadona.

¡Hola! ??????????? Ya no tenemos este tono a la venta en nuestras tiendas ????. No obstante, vamos a pasar nota de tu interés a los responsables ????. Gracias por escribirnos ?????. — Mercadona (@Mercadona) May 12, 2025

La empresa de supermercados ha respondido para confirmar que este producto ya no volverá a estar disponible en sus tiendas: "Ya no tenemos este tono a la venta en nuestras tiendas", ha escrito el perfil oficial de Mercadona, que en todo caso no descarta estudiar su vuelta en el futuro dependiendo de las peticiones en redes sociales.

Este giro de Mercadona confirma su cambio hacia un nuevo modelo de negocio que sea capaz de conectar con las necesidades de sus clientes. La enseña renueva habitualmente el stock de sus establecimientos para incorporar novedades, pero también potencia otros aspectos como la experiencia de compra o el ahorro energético con un nuevo modelo de negocio.