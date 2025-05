Adiós Mercadona: retira de la venta uno de sus productos más valorados de higiene personal

Mercadona ha sorprendido a sus clientes con la retirada silenciosa de uno de sus productos estrella en la sección de cuidado personal. Las toallitas desodorantes de Deliplus, un básico para muchos consumidores por su utilidad diaria, han dejado de estar disponibles en sus supermercados.

La confirmación no ha llegado a través de un comunicado oficial, sino mediante una respuesta en la red social X (anteriormente Twitter). Ante la pregunta de una usuaria preocupada por no encontrar el producto, la cadena valenciana respondió con claridad: "Sentimos que ya no estén disponibles. No tenemos información de que vayan a estar de nuevo".

¡Hola Ana Cristina ????! Sentimos que ya no estén disponibles. ???? No tenemos información de que vayan a estar de nuevo. Lo anotamos! ???????? May 7, 2025

El anuncio ha generado descontento entre numerosos clientes, que llevaban tiempo incluyendo este producto en su rutina de higiene diaria. Vendidas en paquetes de 20 unidades a un precio asequible de 1,50 euros, las toallitas eran valoradas por su comodidad, su fragancia suave y su fórmula con aloe vera. Sin necesidad de aclarado, ofrecían una solución rápida y eficaz para refrescar el cuerpo en cualquier momento del día.

Solución rápida y eficaz

Su uso era especialmente común entre quienes buscaban una alternativa práctica al desodorante convencional: resultaban útiles tras el gimnasio, durante los viajes o simplemente en los días de calor. En redes sociales, incluso influencers de cosmética y usuarios habituales recomendaban el producto por su buena relación calidad-precio.

Toallitas desodorantes Mercadona

A pesar de su popularidad y demanda sostenida —según fuentes del sector—, Mercadona no ha ofrecido razones sobre por qué ha decidido dejar de comercializarlas. No es la primera vez que la cadena prescinde de un artículo sin previo aviso. Su estrategia habitual consiste en renovar constantemente el surtido para adaptarse a nuevas tendencias del mercado, proveedores o hábitos de consumo, aunque eso implique eliminar productos bien acogidos por el público.

Esta decisión no ha pasado desapercibida. Son muchos los comentarios en redes sociales que lamentan la desaparición del producto y piden su vuelta. Pero, por ahora, la respuesta de Mercadona parece definitiva.

Con esta retirada, el supermercado pierde uno de sus productos más funcionales del catálogo de Deliplus, dejando a sus clientes sin una de sus soluciones favoritas para el día a día.