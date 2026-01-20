Los Replicantes
Buscar

Noticias

Adif limita la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona tras el accidente de Adamuz

El gestor de las infraestructuras ferroviarias reduce la velocidad máxima en la línea tras el accidente de Adamuz.

Adif limita la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona tras el accidente de Adamuz
Un tren de AVE Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Enero 2026 15:55 (hace 11 horas)

El gestor de las infraestructuras ferroviarias Adif ha ordenado limitar la velocidad de los trenes hasta los 160 kilómetros por hora en alrededor de 150 kilómetros de vía y también en varios tramos de la línea Madrid-Barcelona.

Vídeos Los Replicantes

Esta orden se ha comunicado a todos los maquinistas a través de una nota interna, en la que se cumple con una medida de seguridad extra después de que se hayan notificado durante meses los problemas en el estado de la vía, un túnel y varios aparatos.

Por estos motivos, Adif ha decretado limitaciones temporales de velocidad en los puntos señalados de unos 160 kilómetros por hora, especialmente en un tramo de alrededor de 150 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón.

Adif ordena reducir la velocidad en el tramo de alta velocidad Madrid-Barcelona
Adif ordena reducir la velocidad en el tramo de alta velocidad Madrid-Barcelona CC

Esta orden tendrá consecuencia directa en los viajes, ya que incrementará de manera considerable los tiempos entre un 40% y 50%, lo que sumará hasta media hora a los trayectos. Esta limitación se mantendrá previsiblemente durante las próximas horas.

Aviso de los maquinistas por vibraciones en los viajes

Los tramos afectados ya habían sido señalados por los maquinistas que operan a diario la línea. En un mensaje difundido ayer, lunes 19 de diciembre, los sindicatos avisaron de problemas en las infraestructuras, por lo que iban a limitar la velocidad de los trenes a 230 kilómetros por hora desde el máximo permitido, alrededor de 300. Además, explicaron que se aplicaría en unos 200 kilómetros de la vía Madrid-Calatayud.

La orden se produce después de meses de peticiones de los maquinistas y alertas, especialmente de SEMAF. En agosto, enviaron una carta a Adif y AESF denunciando el estado de la vía en los trayectos que unen Madrid con Málaga, Sevilla, Valencia y Barcelona por excesivas vibraciones que afectan a las piezas de los trenes.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Cómo viajar entre Madrid y Andalucía tras Adamuz: servicio alternativo de Renfe

Cómo viajar entre Madrid y Andalucía tras Adamuz: servicio alternativo de Renfe

Quién es Pablo: el maquinista de 27 años que murió en el Alvia del accidente de Adamuz

Quién es Pablo: el maquinista de 27 años que murió en el Alvia del accidente de Adamuz

Cómo pedir cancelaciones gratis en trenes Madrid-Andalucía por el accidente de Adamuz

Cómo pedir cancelaciones gratis en trenes Madrid-Andalucía por el accidente de Adamuz

¿Qué se sabe sobre el descarrilamiento del tren en Córdoba?

¿Qué se sabe sobre el descarrilamiento del tren en Córdoba?

Contenidos que te pueden interesar
Descarrila un tren de Cercanías en Cataluña y otro sufre un accidente

Descarrila un tren de Cercanías en Cataluña y otro sufre un accidente

Hallan una playa repleta de cebollas y patatas: sorprendente explicación

Hallan una playa repleta de cebollas y patatas: sorprendente explicación

Sale a la luz la reveladora conclusión de Adif en Adamuz: dos meses antes del accidente

Sale a la luz la reveladora conclusión de Adif en Adamuz: dos meses antes del accidente

Alerta sanitaria: retiran este maquillaje infantil por riesgo tóxico

Alerta sanitaria: retiran este maquillaje infantil por riesgo tóxico

Salen a la luz los mensajes privados de Macron a Trump: "No entiendo que haces"

Salen a la luz los mensajes privados de Macron a Trump: "No entiendo que haces"

Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz

Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz

Adif limita la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona tras el accidente de Adamuz

Adif limita la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona tras el accidente de Adamuz

Adiós a un histórico restaurante en España: sustituido por un Burger King

Adiós a un histórico restaurante en España: sustituido por un Burger King