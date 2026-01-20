Adif limita la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona tras el accidente de Adamuz

El gestor de las infraestructuras ferroviarias Adif ha ordenado limitar la velocidad de los trenes hasta los 160 kilómetros por hora en alrededor de 150 kilómetros de vía y también en varios tramos de la línea Madrid-Barcelona.

Esta orden se ha comunicado a todos los maquinistas a través de una nota interna, en la que se cumple con una medida de seguridad extra después de que se hayan notificado durante meses los problemas en el estado de la vía, un túnel y varios aparatos.

Por estos motivos, Adif ha decretado limitaciones temporales de velocidad en los puntos señalados de unos 160 kilómetros por hora, especialmente en un tramo de alrededor de 150 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón.

Adif ordena reducir la velocidad en el tramo de alta velocidad Madrid-Barcelona CC

Esta orden tendrá consecuencia directa en los viajes, ya que incrementará de manera considerable los tiempos entre un 40% y 50%, lo que sumará hasta media hora a los trayectos. Esta limitación se mantendrá previsiblemente durante las próximas horas.

Aviso de los maquinistas por vibraciones en los viajes

Los tramos afectados ya habían sido señalados por los maquinistas que operan a diario la línea. En un mensaje difundido ayer, lunes 19 de diciembre, los sindicatos avisaron de problemas en las infraestructuras, por lo que iban a limitar la velocidad de los trenes a 230 kilómetros por hora desde el máximo permitido, alrededor de 300. Además, explicaron que se aplicaría en unos 200 kilómetros de la vía Madrid-Calatayud.

La orden se produce después de meses de peticiones de los maquinistas y alertas, especialmente de SEMAF. En agosto, enviaron una carta a Adif y AESF denunciando el estado de la vía en los trayectos que unen Madrid con Málaga, Sevilla, Valencia y Barcelona por excesivas vibraciones que afectan a las piezas de los trenes.