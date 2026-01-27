Los Replicantes
Buscar

Noticias

Un Alvia Barcelona-A Coruña impacta con rocas tras un desprendimiento en Lugo

El impacto se produjo debido a un desprendimiento en la vía a la altura de O Freixeiro, en la provincia de Lugo.

Un Alvia Barcelona-A Coruña impacta con rocas tras un desprendimiento en Lugo
El tren Alvia que recorría la ruta Barcelona-Galicia colisionó con rocas debido a un desprendimiento de tierra. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

27 Enero 2026 14:06 (hace 12 horas)

El incidente tuvo lugar la noche del lunes, sobre las 21:30, cuando un tren Alvia que cubría la ruta Barcelona-A Coruña impactó contra un desprendimiento de tierra y rocas que habían caído sobre la vía.

Vídeos Los Replicantes

El choque se produjo a la altura del apeadero de O Freixeiro, en la provincia de Lugo, antes de llegar a Monforte de Lemos. Pese al susto, no se registraron heridos, aunque sí daños materiales en el frontal de la cabeza tractora, que quedó afectada por el golpe.

El temporal como detonante

El desprendimiento se enmarca en el episodio de lluvias de la borrasca Joseph, que estos días ha dejado precipitaciones intensas, viento y avisos meteorológicos en buena parte de España. Ese contexto de inestabilidad aumenta el riesgo de movimientos de tierra y caída de rocas en tramos sensibles de la red ferroviaria.

Los accidentes de tren se suceden tras una semana negra ferroviaria
Los accidentes de tren se suceden tras una semana negra ferroviaria CC

El incidente se produjo cuando el servicio ya iba condicionado por el temporal. El tren acumulaba unos 80 minutos de demora por el mal tiempo durante su paso por Castilla y León y, en el momento del impacto, testigos situaron la velocidad en no más de 90 km/h. Tras el golpe, el convoy se detuvo casi una hora, reanudó la marcha muy lentamente hasta Monforte de Lemos y los viajeros completaron el trayecto con un retraso que rondó las tres horas.

El susto en Lugo llega, además, en un momento de máxima sensibilidad, con el tren en el centro del debate público. Incidentes recientes como el de Adamuz (con 45 muertos) y el de Gelida (con un muerto) siguen muy presentes en la memoria colectiva, y cualquier episodio, aunque se salde sin heridos, reaviva la preocupación de los viajeros y vuelve a poner el foco en la seguridad, el mantenimiento y la respuesta ante temporales.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz

Qué significan las cruces pintadas en los vagones de los trenes de Adamuz

Quién es Fernando Huerta: el maquinista muerto en el accidente de Rodalies de Gelida

Quién es Fernando Huerta: el maquinista muerto en el accidente de Rodalies de Gelida

Qué es Rodalies: la red ferroviaria bajo presión tras el choque de Gelida

Qué es Rodalies: la red ferroviaria bajo presión tras el choque de Gelida

Contenidos que te pueden interesar
Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años

Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años

Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días

Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días

La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

Un Alvia Barcelona-A Coruña impacta con rocas tras un desprendimiento en Lugo

Un Alvia Barcelona-A Coruña impacta con rocas tras un desprendimiento en Lugo

Pole fitness a los 87: "No hay edad para ninguna actividad de ejercicio"

Pole fitness a los 87: "No hay edad para ninguna actividad de ejercicio"

España cierra 2025 con una tasa de paro por debajo del 10% y un récord de ocupación

España cierra 2025 con una tasa de paro por debajo del 10% y un récord de ocupación

Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz

Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz