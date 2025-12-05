Los Replicantes
Buscar

Política

Sale a la luz la respuesta de Mazón al comunicarle la catástrofe de la DANA: "Cojonudo"

La tragedia se cobró más de 200 muertos: Carlos Mazón fue alertado de los riesgos de la tragedia incluso antes de citarse con Maribel Vilaplana.

Sale a la luz la respuesta de Mazón al comunicarle la catástrofe de la DANA: "Cojonudo"
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón Foto: GVA
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

05 Diciembre 2025 12:43 (hace 4 horas)

La tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024 se cobró más de 200 víctimas mortales. Los ciudadanos se vieron sorprendidos por la riada en plena actividad cotidiana: descansando en una vivienda a ras del suelo, paseando por la calle, recogiendo su coche en el aparcamiento o visitando un centro comercial.

Vídeos Los Replicantes

Se trataba de actividades de máximo riesgo en esos momentos, pero no tenían la información necesaria. La Generalitat Valenciana, que tenía constancia de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no envió mensajes masivos de alerta a través ES-Alert hasta las 20:11 horas.

Por entonces, ya se habían registrado la mayoría de muertos y desaparecidos, con una crecida que se extendió durante toda la tarde. Entre otros aspectos, el mensaje se ralentizó porque los responsables se dedicaron a conversar sobre qué idioma priorizar en el texto de emergencia.

Carlos Mazón fue alertado del nivel de la emergencia dos horas antes de citarse con Maribel Vilaplana en El Ventorro
Carlos Mazón fue alertado del nivel de la emergencia dos horas antes de citarse con Maribel Vilaplana en El Ventorro GVA

Pero lo más llamativo de la tarde fue la ausencia del máximo dirigente, el presidente Carlos Mazón. Se citó con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro a las 15:00 horas y no abandonó el establecimiento hasta pasadas las 18.30 horas. Luego se marchó con ella a un aparcamiento situado en sentido contrario al Palau de la Generalitat y desapareció del mapa.

El coche no abandonó ese parking hasta las 19:47 horas, según el pago registrado en el aparcamiento. Vilaplana asegura que permaneció encerrada en el aparcamiento subterráneo trabajando con su ordenador dentro del coche.

Todos estos hechos alargaron la llegada de Carlos Mazón al Cecopi, la reunión que gestionaba la emergencia. No se presentó allí hasta las 20:28 horas, es decir, cuando incluso ya se había enviado el mensaje tardío.

Un WhatsApp de alerta antes de la comida con Vilaplana: "Cojonudo"

La situación era grave desde el primer momento y así se estaba alertando. Un WhatsApp de la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, se lo indicaba a Carlos masón a las 13:03 horas de aquella jornada, es decir, dos horas antes de citarse con Vilaplana en El Ventorro. Lo que más sorprende es la respuesta.

"Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y río Magro", escribió Pradas a Mazón para advertirle de la emergencia, como recoge el diario El Mundo. La respuesta del presidente llegó solo media hora después con el siguiente escrito: "Cojonudo".

Pradas volvió a escribir a Carlos Mazón a las 14:11 horas, es decir, 50 minutos antes de la cita con Vilaplana en El Ventorro. "La cosa se complica en Utiel", le indicó. A pesar de todo, mantuvo la cita, a las 15:00 horas, precisamente cuando la Generalitat reclamó la intervención de la UME por las inundaciones. Mazón ni respondió.

Con este panorama, Salomé Pradas escribió al jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a las 14:25 horas para insistir: "La cosa se complica en Utiel", le escribió. "¿De lluvia?", le preguntó entonces. "El río. Se está desbordando", indicó Pradas un minuto después. Cuenca respondió: "Vale. Ostias". Cuenca era la única persona que Carlos Mazón iba a comer con Maribel Vilaplana en tan solo media hora.

La defensa de Salomé Pradas mantiene que estos mensajes de WhatsApp, que se han entregado voluntariamente en el juzgado, "demuestran, junto con las llamadas, que Pradas tuvo a Presidencia de la Generalitat al corriente de lo que iba sucediendo antes y durante el Cecopi".

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón

El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón

Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana

Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana

El PP enchufa a Carlos Mazón con una portavocía y una subida de sueldo de casi 9.000 euros

El PP enchufa a Carlos Mazón con una portavocía y una subida de sueldo de casi 9.000 euros

Sale a luz un inesperado detalle de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana dentro del parking

Sale a luz un inesperado detalle de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana dentro del parking

Contenidos que te pueden interesar
Adiós HBO Max: Netflix compra Warner Bros y se hace con el control de la plataforma

Adiós HBO Max: Netflix compra Warner Bros y se hace con el control de la plataforma

Sale a la luz la respuesta de Mazón al comunicarle la catástrofe de la DANA: "Cojonudo"

Sale a la luz la respuesta de Mazón al comunicarle la catástrofe de la DANA: "Cojonudo"

Adiós a pagar EMT Madrid y Bicimad: gratis este día de diciembre

Adiós a pagar EMT Madrid y Bicimad: gratis este día de diciembre

De qué ha muerto el periodista Alfonso Ussía a los 77 años

De qué ha muerto el periodista Alfonso Ussía a los 77 años

Cuándo se cobra la pensión en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Cuándo se cobra la pensión en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Adiós Cloudflare: caen sus servidores y tumba multitud de webs

Adiós Cloudflare: caen sus servidores y tumba multitud de webs

Dos investigados tras grabarse prendiendo fuego a una persona sin hogar en Sevilla

Dos investigados tras grabarse prendiendo fuego a una persona sin hogar en Sevilla

RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel

RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel