Sale a luz un inesperado detalle de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana dentro del parking

La jueza ahonda en la investigación de la DANA para determinar responsabilidades en la muerte de más de 200 personas.

El ex presidente valenciano Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana Foto: GVA | CEU (Los Replicantes)
03 Diciembre 2025 15:53 (hace 1 hora)

Desvelado uno de los detalles determinantes en la actitud del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras comer con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, en plena DANA en Valencia.

Vídeos Los Replicantes

El encuentro dentro del restaurante se extendió desde las 15:00 hasta pasadas las 18:30 horas, pero no terminó ahí. A pesar de la alerta meteorológica y de que no se enviaban mensajes masivos a través de ES-Alert, ambos continuaron su reunión.

Carlos Mazón se dirigió en sentido contrario al Palau de la Generalitat para acompañar a Vilaplana hasta un aparcamiento, conversando distendidamente. Después desapareció, aunque la periodista acabaría llevándolo en coche hasta la sede del Ejecutivo... más de una hora después.

Brutal revelación en el parking con Carlos Mazón y Maribel Vilaplana en plena DANA en Valencia

En el marco de la investigación, la empresa Interparking —que gestiona el aparcamiento de la plaza de Tetuán al que Mazón acompañó a la periodista— ha confirmado que la comunicadora abonó el ticket a las 19:47 horas del 29 de octubre de 2024.

Este lapso de tiempo, entre la finalización de la comida y la salida del aparcamiento, genera gran sorpresa, sobre todo porque coincide con un período de 37 minutos en los que Carlos Mazón estuvo completamente incomunicado.

Un intervalo durante el cual se produjeron gran parte de las muertes, sin que se adoptaran medidas básicas como permanecer en pisos altos o evitar salir a la calle. Muchos ciudadanos fueron sorprendidos en actividades cotidianas sin recibir los mensajes de alerta.

Aunque ya se conocía la hora a la que el coche de Vilaplana y Mazón abandonó el aparcamiento, la jueza instructora ha solicitado a la empresa que verifique en su documentación interna el pago correspondiente a los tres últimos dígitos de la tarjeta de crédito de la periodista.

Estos datos solo revelan dos pagos, correspondientes a entradas al aparcamiento durante la mañana, y un tercer abono que se corresponde con el vehículo de la comunicadora, según señala el escrito aportado por la empresa en el marco de la causa.

Maribel Vilaplana estacionó su coche en el céntrico aparcamiento de Valencia a las 14:38 horas y no lo abandonó hasta las 19:48 horas. El pago del ticket, por un importe de 15,10 euros, se efectuó a las 19:47 horas y, 45 segundos después, la periodista salió con su vehículo.

Se deduce, por tanto, que Vilaplana tardó tan solo un minuto y 15 segundos en sacar su coche del aparcamiento tras realizar el pago, incluyendo las maniobras para llegar desde su plaza hasta la barrera de salida de la plaza de Tetuán.

La jueza instructora intenta averiguar así todos los detalles relacionados con la gestión de la Generalitat durante la catastrófica DANA que se cobró más de 200 víctimas mortales en Valencia, y esclarecer qué ocurrió en un momento en el que Vilaplana alegaba haberse refugiado en un aparcamiento subterráneo, trabajando en su ordenador dentro de su vehículo, mientras Carlos Mazón permanecía incomunicado.

