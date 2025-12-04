Los Replicantes
Buscar

Noticias

Sale a la luz el origen de la anestesia de la clínica de Alzira: murió una niña de 6 años

La justicia trata de determinar si hubo mala praxis y la policía mantiene detenidos al anestesista y la dueña de la clínica.

Sale a la luz el origen de la anestesia de la clínica de Alzira: murió una niña de 6 años
Clínica dental Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

04 Diciembre 2025 11:14 (hace 4 horas)

Conmoción en Alzira (Valencia) por la muerte de una menor de 6 años y la hospitalización de otra niña de 4 años tras haber sido sedadas durante una intervención en la clínica dental Mireia. El establecimiento permanece clausurado por orden de la Generalitat Valenciana y la investigación se centra ahora en posibles responsabilidades en el equipo del establecimiento.

Vídeos Los Replicantes

La Policía Nacional ha detenido este miércoles, 3 de diciembre, a la dueña y al anestesista de la clínica dental. Se baraja como posible causa la acción de los sedantes en la menor y ahora se revela el origen del que partieron.

Los agentes tienen serios indicios de que el anestesista robó varios medicamentos anestésicos del hospital en el que trabajaba. Así lo recoge la investigación preliminar, como expone la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

Ambas menores habían sido intervenidas en la misma clínica dental
Ambas menores habían sido intervenidas en la misma clínica dental Envato Elements

Por este motivo, los agentes le acusan por el momento de los delitos de hurto, homicidio imprudente, lesiones, contra la salud pública y de omisión del deber de socorro. Por su parte, la propietaria de la clínica, que también ha sido detenida, está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Posible mala praxis en la intervención

El profesional detenido participó en ambos procedimientos realizados en la clínica a las menores afectadas. Una de ellas falleció y la otra tuvo que ser intervenida de urgencia en el hospital y después ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser estabilizada.

El anestesista prestó declaración, acompañado de su abogado, ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Posteriormente, también compareció ante los agentes de la Policía Nacional que investigan el caso, que está judicializado.

Las pesquisas se centran, sobre todo, en averiguar si existió mala praxis en las intervenciones realizadas. La Conselleria de Sanidad mantiene abierto un expediente informativo para determinar qué ocurrió con los tratamientos y si se siguieron los protocolos establecidos. Como medida cautelar, se mantiene la clínica completamente clausurada.

Los hechos investigados se remontan al 20 de noviembre de 2025, cuando dos menores acudieron a la clínica dental privada Mireia en Alzira (Valencia) para realizarse sendos tratamientos. Posteriormente, la menor de seis años falleció ese mismo día tras ahber ingresado de urgencia a las 16:52 horas en el hospital de La Ribera con una parada cardiorrespiratoria.

Por su parte, la menor de cuatro años fue intervenida de urgencia en el Hospital Clínico de Valencia, después fue estabilizada e ingresó en la UCI. No recibió el alta hasta este martes, 2 de diciembre, tras una progresiva y lenta recuperación.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Sale a la luz la causa de la muerte de una menor en un dentista de Valencia

Sale a la luz la causa de la muerte de una menor en un dentista de Valencia

Detenida la dueña y el anestesista que sedó a la menor que murió en una clínica dental de Alzira

Detenida la dueña y el anestesista que sedó a la menor que murió en una clínica dental de Alzira

Se reabre el caso Alcàsser: citan a declarar al capitán del barco en que se fugó Antonio Anglés

Se reabre el caso Alcàsser: citan a declarar al capitán del barco en que se fugó Antonio Anglés

Encuentran el cuerpo de un niño de 11 años desaparecido en el río Júcar en Alzira

Encuentran el cuerpo de un niño de 11 años desaparecido en el río Júcar en Alzira

Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: retiran este popular alimento de Navidad por riesgo para la salud

Alerta alimentaria: retiran este popular alimento de Navidad por riesgo para la salud

Adiós El Corte Inglés: hunde sus beneficios tras vender sus centros a Carrefour

Adiós El Corte Inglés: hunde sus beneficios tras vender sus centros a Carrefour

Muere brutalmente decapitado el influencer PKR Blogger a los 18 años

Muere brutalmente decapitado el influencer PKR Blogger a los 18 años

Sale a la luz el origen de la anestesia de la clínica de Alzira: murió una niña de 6 años

Sale a la luz el origen de la anestesia de la clínica de Alzira: murió una niña de 6 años

Detenida la madre de un niño de cuatro años encontrado muerto en plena playa de Almería

Detenida la madre de un niño de cuatro años encontrado muerto en plena playa de Almería

Muere a los 15 años en Palma: asfixiada al meter su cabeza entre los barrotes de su casa

Muere a los 15 años en Palma: asfixiada al meter su cabeza entre los barrotes de su casa

Alerta sanitaria: retiran este medicamento de las farmacias por riesgo para la salud

Alerta sanitaria: retiran este medicamento de las farmacias por riesgo para la salud

Qué es el despido restaurativo: Bruselas exige su implementación en España

Qué es el despido restaurativo: Bruselas exige su implementación en España