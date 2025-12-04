Sale a la luz el origen de la anestesia de la clínica de Alzira: murió una niña de 6 años

Conmoción en Alzira (Valencia) por la muerte de una menor de 6 años y la hospitalización de otra niña de 4 años tras haber sido sedadas durante una intervención en la clínica dental Mireia. El establecimiento permanece clausurado por orden de la Generalitat Valenciana y la investigación se centra ahora en posibles responsabilidades en el equipo del establecimiento.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles, 3 de diciembre, a la dueña y al anestesista de la clínica dental. Se baraja como posible causa la acción de los sedantes en la menor y ahora se revela el origen del que partieron.

Los agentes tienen serios indicios de que el anestesista robó varios medicamentos anestésicos del hospital en el que trabajaba. Así lo recoge la investigación preliminar, como expone la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

Ambas menores habían sido intervenidas en la misma clínica dental Envato Elements

Por este motivo, los agentes le acusan por el momento de los delitos de hurto, homicidio imprudente, lesiones, contra la salud pública y de omisión del deber de socorro. Por su parte, la propietaria de la clínica, que también ha sido detenida, está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Posible mala praxis en la intervención

El profesional detenido participó en ambos procedimientos realizados en la clínica a las menores afectadas. Una de ellas falleció y la otra tuvo que ser intervenida de urgencia en el hospital y después ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser estabilizada.

El anestesista prestó declaración, acompañado de su abogado, ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Posteriormente, también compareció ante los agentes de la Policía Nacional que investigan el caso, que está judicializado.

Las pesquisas se centran, sobre todo, en averiguar si existió mala praxis en las intervenciones realizadas. La Conselleria de Sanidad mantiene abierto un expediente informativo para determinar qué ocurrió con los tratamientos y si se siguieron los protocolos establecidos. Como medida cautelar, se mantiene la clínica completamente clausurada.

Los hechos investigados se remontan al 20 de noviembre de 2025, cuando dos menores acudieron a la clínica dental privada Mireia en Alzira (Valencia) para realizarse sendos tratamientos. Posteriormente, la menor de seis años falleció ese mismo día tras ahber ingresado de urgencia a las 16:52 horas en el hospital de La Ribera con una parada cardiorrespiratoria.

Por su parte, la menor de cuatro años fue intervenida de urgencia en el Hospital Clínico de Valencia, después fue estabilizada e ingresó en la UCI. No recibió el alta hasta este martes, 2 de diciembre, tras una progresiva y lenta recuperación.