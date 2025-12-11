Los Replicantes
Sale a la luz el nuevo anuncio Campofrío Navidad 2025: Ana Rosa contra la polarización

Llega uno de los anuncios más emblemáticos durante la temporada navideña centrado en el combate de los efectos derivados de la polarización.

Anuncio Campofrío Navidad 2025 Foto: Captura
Adrián Parrondo

11 Diciembre 2025 12:17 (hace 3 horas)

La llegada de la Navidad supone una festividad cargada de emotividad, simbolismo y reuniones con nuestro seres queridos. Estas fiestas son época de reencuentros, las calles se engalanan con sus mejores galas y llegan algunos anuncios emblemáticos para conmemorar las fechas.

Junto a la Lotería de Navidad, uno de las promociones habituales en estas fechas es el anuncio de Campofrío. Este año 2025, el comercial está enfocado en el combate a la polarización y cuenta como protagonistas a Ana Rivero, taquígrafa del Congreso, y la periodista Ana Rosa Quintana.

La marca ha lanzado este anuncio este jueves 11 de diciembre y el nuevo comercial tiene capacidad de viralizarse con rapidez. Bajo el título 'Polarizados', la empresa argumenta que tiene como objetivo "celebrar nuestra forma de disfrutar de la vida".

El anuncio cuenta con el trabajo del director de cine Félix Sabroso y su colaborador Jau Fornés, que acaba de dirigir capítulos en la serie 'Furia' de la plataforma HBO Max. La taquígrafa Ana Rivero, que se dio a conocer recientemente en el programa 'La Revuelta', aparece como hilo conductor junto a rostros conocidos de diversos ámbitos.

Entre otros, aparecen los actores Carmen Machi, Pepón Nieto o Salva Reina; los periodistas Ana Rosa Quintana, Xavier Sardà y Cristina Pardo; humoristas como Henar Álvarez y creadores de contenido como Aitana Soriano.

La polarización como eje

Con el tradicional ambiente de un anuncio navideño, esta producción se centra en el combate a la polarización. Se llama a dar la espalda a los efectos que genera este problema, que puede impactar en la vida cotidiana y, sobre todo, en los próximos encuentros navideños.

El anuncio ha sido creado desde la agencia This is Libre y da precisamente protagonismo a la taquígrafa del Congreso Ana Rivero como principal testigo del germen de esa polarización, pero también de la necesidad de alcanzar acuerdos y apreciar matices entre el blanco y negro.

