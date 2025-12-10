Los Replicantes
Adiós McDonald's: retira un anuncio de Navidad al salir a la luz que fue realizado con IA

Los comentarios se han sucedido en las redes al considerar que el anuncio no transmite ninguna emoción y resulta un esperpento.

Anuncio McDonald's Navidad inteligencia artificial Foto: Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

10 Diciembre 2025 17:06 (hace 11 horas)

Adiós McDonald's. La multinacional se ha visto afectada en su imagen después de retirar un anuncio realizado con herramientas de Inteligencia Artificial (IA) al recibir una gran avalancha de críticas en internet.

El clip contaba con una duración de 45 segundos y se habían planteado para promocionar la división de la cadena de comida rápida en Países Bajos. La enseña hablaba satíricamente de la Navidad como la "época más terrible del año" e incluía secuencias como luces de hadas, galletas quemándose e incendios en la cocina.

Los cortes del anuncio se extienden tan solo durante unos pocos segundos, algo que representa un claro signo de vídeos generados con herramientas de inteligencia artificial. Además, muchas de las imágenes no replican las emociones humanas y las leyes de la físcia.

Críticas en redes sociales

El vídeo de promoción se ha vuelto en contra de la multinacional, ya que muchos usuarios han comenzado a criticar una promoción que consideran "desastre" y que ha sido bastante "extraño" para muchos usuarios. Muchos usuarios también han incidido en el recorte de puestos de trabajo que implica respecto a una campaña de promoción tradicional.

En este contexto, el gigante de la comida rápida finalmente se ha visto obligado a retirar el vídeo después de haberlo publicado en Youtube. Ya evidenció la incomodidad en un primer gesto, cuando se retiró la posibilidad de publicar comentarios, aunque el vídeo permanece en internet.

McDonald's en Países Bajos ha alegado que el vídeo buscaba "reflejar los momentos estresantes que pueden ocurrir durante las fiestas", pero después optó por eliminar el vídeo: "Este momento sirve como un aprendizaje importante mientras exploramos el uso efectivo de la IA", ha reconocido un portavoz en declaraciones a la cadena británica BBC.

Por su parte, la empresa que lanzó el videoclip, The Sweetshop, ha alegado que "las horas que se dedicaron a este trabajo superaron con creces una sesión de rodaje tradicional. Diez personas, cinco semanas, a tiempo completo. Sangre, sudor, lágrimas y una cantidad realmente ridícula de persuasión para lograr que los modelos se comportaran y respetaran el resumen creativo toma por toma".

La agencia afirmaba que el objetivo inicial era plantear un desafío a las convenciones tradicionales de la publicidad en campañas de Navidad. Sin embargo, el elevado uso de Inteligencia Artificial en sustitución del trabajo humano ha terminado por defenestrar el anuncio hasta su retirada.

