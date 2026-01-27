Los Replicantes
Buscar

Noticias

Sale a la luz la causa real del corte de Rodalies en Cataluña: qué dice la investigación

Renfe se pronuncia sobre la nueva jornada de caos ferroviario en Cataluña que ha provocado nuevos cortes en el servicio de Rodalies.

Sale a la luz la causa real del corte de Rodalies en Cataluña: qué dice la investigación
Rodalies Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Enero 2026 11:30 (hace 2 horas)

Sale a la luz la causa real del corte de Rodalies que ha afectado a la red ferroviaria del equivalente a los Cercanías en Cataluña este lunes, 26 de enero. A pesar de que se barajó en un primer momento un posible ciberataque, los resultados de las investigaciones son concluyentes.

Vídeos Los Replicantes

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que esta caída fue fruto de un fallo en el software instalado hacía tan solo tres meses en el centro de control de Adif en la estación de França, que ha garantizado que no volverá a repetirse.

"Lo que pasó ayer no había pasado nunca. Es un software nuevo, que llevaba tres meses instalado por una empresa contratada por Adif, y falló", ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Santano descarta por completo que el incidente informático se debiera a un sabotaje, un ciberataque o cualquier tipo de error humano. "Nos han explicado por qué ha fallado, lo van a reparar y han dado garantías de que no va a volver a pasar esta incidencia", ha declarado.

Sistema de señalización

El software que ha fallado es de "última generación" y se concibe con el objetivo de dar servicio al sistema de señalización que se instalará en Rodalies y que es el "más moderno de Europa".

El problema radicó en un fallo de diseño, que se manifestó este lunes 26 de enero, provocando dos parones muy seguidos en todo el servicio de Rodalies, generando una nueva jornada de caos ferroviario precisamente tras una semana negra en los trenes españoles.

"Nos han garantizado que el sistema, con las medidas tomadas, funcionará ya correctamente", ha especificado Santano. La empresa que ha suministrado este software es Siemens, según ha concretado el secretado de Estado de Transportes.

Después de una nueva jornada de incidencias, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha destacado que el servicio de Rodalies y Regionales "se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy".

Carmona ha explicado que durante la jornada de hoy, martes 27 de enero, continuará la apertura progresiva de tramos. "Trabajamos para restablecer lo antes posible la oferta del servicio de Rodalies", ha especificado Carmona, que se ha comprometido a "recuperar la confianza de los viajeros en un servicio esencial para su movilidad".

Ante todas las incidencias registradas, se ha reprogramado toda la oferta y se considera que el servicio permite garantizar la movilidad de todos los usuarios. El portavoz de Renfe reconoce que pueden registrarse demoras, por lo que se podría reforzar el servicio en carretera en caso de que sea necesario.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España
  10. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
Artículos relacionados
Al menos tres heridos en la colisión de un tren contra una grúa en Cartagena

Al menos tres heridos en la colisión de un tren contra una grúa en Cartagena

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Contenidos que te pueden interesar
Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz

Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz

La OMS retira a España de los países libres de sarampión: llama a reforzar medidas

La OMS retira a España de los países libres de sarampión: llama a reforzar medidas

Qué dice la autopsia de Álex: apunta a la autoría del brutal asesinato del niño de Sueca

Qué dice la autopsia de Álex: apunta a la autoría del brutal asesinato del niño de Sueca

Sale a la luz la causa real del corte de Rodalies en Cataluña: qué dice la investigación

Sale a la luz la causa real del corte de Rodalies en Cataluña: qué dice la investigación

Alerta alimentaria: detectan altos niveles de insecticida en nectarinas de España

Alerta alimentaria: detectan altos niveles de insecticida en nectarinas de España

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río