Sale a la luz la causa real del corte de Rodalies en Cataluña: qué dice la investigación

Sale a la luz la causa real del corte de Rodalies que ha afectado a la red ferroviaria del equivalente a los Cercanías en Cataluña este lunes, 26 de enero. A pesar de que se barajó en un primer momento un posible ciberataque, los resultados de las investigaciones son concluyentes.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que esta caída fue fruto de un fallo en el software instalado hacía tan solo tres meses en el centro de control de Adif en la estación de França, que ha garantizado que no volverá a repetirse.

"Lo que pasó ayer no había pasado nunca. Es un software nuevo, que llevaba tres meses instalado por una empresa contratada por Adif, y falló", ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Santano descarta por completo que el incidente informático se debiera a un sabotaje, un ciberataque o cualquier tipo de error humano. "Nos han explicado por qué ha fallado, lo van a reparar y han dado garantías de que no va a volver a pasar esta incidencia", ha declarado.

Sistema de señalización

El software que ha fallado es de "última generación" y se concibe con el objetivo de dar servicio al sistema de señalización que se instalará en Rodalies y que es el "más moderno de Europa".

El problema radicó en un fallo de diseño, que se manifestó este lunes 26 de enero, provocando dos parones muy seguidos en todo el servicio de Rodalies, generando una nueva jornada de caos ferroviario precisamente tras una semana negra en los trenes españoles.

"Nos han garantizado que el sistema, con las medidas tomadas, funcionará ya correctamente", ha especificado Santano. La empresa que ha suministrado este software es Siemens, según ha concretado el secretado de Estado de Transportes.

Después de una nueva jornada de incidencias, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha destacado que el servicio de Rodalies y Regionales "se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy".

Carmona ha explicado que durante la jornada de hoy, martes 27 de enero, continuará la apertura progresiva de tramos. "Trabajamos para restablecer lo antes posible la oferta del servicio de Rodalies", ha especificado Carmona, que se ha comprometido a "recuperar la confianza de los viajeros en un servicio esencial para su movilidad".

Ante todas las incidencias registradas, se ha reprogramado toda la oferta y se considera que el servicio permite garantizar la movilidad de todos los usuarios. El portavoz de Renfe reconoce que pueden registrarse demoras, por lo que se podría reforzar el servicio en carretera en caso de que sea necesario.