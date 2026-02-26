Sale a la luz una brutal revelación de Airam: joven desaparecido en La Palma

Sale a la luz una revelación de Airam Concepción, el joven con autismo desaparecido en la isla canaria de La Palma. La búsqueda de su paradero despierta multitud de incógnitas, pero los agentes han hallado una pista relevante.

La Guardia Civil ha localizado un pantalón vaquero en el mar, que tiene características similares al que llevaba Airam en su desaparición. Así lo ha confirmado el cuerpo en declaraciones a Televisión Canaria. El hallazgo se ha producido en la zona de los Cancajos, en Breña Baja.

La Guardia Civil localiza nuevos hallazgos sobre Airam Concepción Afonso .

La investigación ha revelado varios hallazgos durante los últimos días. La Guardia Civil ha confirmado la localización de varios fragmentos de tela en las inmediaciones del Pino de la Virgen, que pertenecen al desaparecido. Fue el propio perro de la familia quien los localizó el pasado martes, 24 de febrero.

Bajo investigación

Airam Concepción Afonso desapareció el 16 de febrero. El joven de 22 años con trastorno del espectro autista fue visto por última vez en un autobús en Santa Cruz de la Palma. Allí se perdió la señal de su teléfono móvil y se localizó su mochila el pasado domingo.

Desde entonces, un dispositivo de búsqueda rastrea la zona comprendida entre Los Cancajos y el aeropuerto para localizar su paradero. No se han encontrado registros de salida de la isla ni movimientos en su tarjeta bancaria, lo que ha despertado todas las sospechas.

La familia ha señalado que Airam, con autismo, pudo haber sufrido un "colapso de autismo", relacionado con un episodio traumático previo. Por este motivo, han pedido que, en caso de alistamiento, no se le llame por su nombre ni intente el contacto directo, sino que se avise a las autoridades.