La presentadora ha vuelto a las redes sociales con una publicación sobre la '100 Años Disney Exhibition'.

Raquel Sánchez Silva publica sus planes en redes tras las novedades sobre el caso Biondo
Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo Foto: RRSS
Andrea Torrente

Andrea Torrente

22 Octubre 2025 15:18 (hace 5 horas)

Raquel Sánchez Silva, presentadora y exmujer de Mario Biondo, ha compartido con todos sus seguidores de Instagram una publicación en la que aparece sonriente en la exposición '100 Años Disney', celebrada en Madrid. Después de llevar varios días de ausencia en redes sociales, ha vuelto a aparecer con estas divertidas e infantiles imágenes.

La presentadora ha compartido varias fotos con distintos momentos y objetos de la colección de Disney. "Más que recomendable. Una tarde preciosa en la '100 Años Disney Exhibition'. Me ha sorprendido por la cantidad de piezas reunidas para recordar un siglo de fantasía y apuesta por el optimismo, la imaginación, la música y los sueños. Un paseo por la evolución de una de las marcas más icónicas de la historia", comenta en la publicación.

Estas imágenes que forman un extenso carrusel, donde vemos a una Raquel alegre y posando con varias figuras o dibujos del universo Disney llegan después de la reaparición de la familia Biondo a España, que continúan luchando para que la Justicia determine que Mario Biondo no se suicidó, sino que fue asesinado.

La familia Biondo en España

Ya han pasado más de 12 años desde que el cámara italiano, Mario Biondo, muriera de manera trágica en el apartamento de Madrid que compartía con la que era su mujer, Raquel Sánchez Silva. La muerte del cámara ha suscitado varias teorías, desde el suicidio al asesinato.

El cuerpo de Biondo apunta, desde un primer momento, que la causa de la muerte fue por suicidio, pero tras varias teorías sobre la posición del cuerpo y la ferviente creencia de la familia de que no se suicidó, también se ha especulado con la posibilidad de que la causa fuera un asesinato premeditado, teoría que se acabó descartando tanto del juzgado de Madrid como en el italiano.

Llevaban años sin volver a España, hasta el 9 de octubre cuando la familia concedió una rueda de prensa para informar de que siguen luchando para descubrir la verdad sobre la muerte de Mario Biondo. La Justicia de ambos países han dejado abierta la posibilidad de que la muerte fuera causada por un homicidio, también la familia lamenta que la Justicia española descartara reabrir el caso.

El padre de Mario afirmaba: "La muerte de mi hijo pudo no haber sido un suicidio y es, al fin, la validación que hemos buscado incansablemente durante años. Pero es desgarrador comprender que, a pesar de este avance, el caso está archivado por culpa del paso del tiempo [...] La negligencia de quienes debieron investigar correctamente nos ha robado no solo a mi hijo, sino también la posibilidad de obtener una justicia completa".

Desde el 9 de octubre que se produjeron estas declaraciones, la presentadora ha optado por mantenerse en silencio una vez más. Raquel Sánchez Silva ha sido señalada por la familia por mantenerse siempre al margen y no querer colaborar con la investigación para descubrir la verdad de la muerte de Mario Biondo. Su silencio acabó el 20 de octubre con la publicación de la exposición de Disney.

