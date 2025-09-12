La reflexión de Miguel Tellado (PP) a la muerte de Charlie Kirk: brutales reacciones

El asesinato de Charlie Kirk, activista de ultraderecha y amigo de Donald Trump, en la Universidad de Utah en Estados Unidos, el pasado 10 de septiembre, ha pillado por sorpresa a todo el mundo. En nuestro país, está destacando la respuesta de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular.

Tellado ha elegido X, antes Twitter, para exponer una situación hipotética a partir de la muerte de Kirk: "¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?", también en este mensaje defendía que la violencia no es la solución y desde el partido se unen al dolor de la familia.

Reacciones al mensaje de Tellado

Las críticas en X han sido bastantes, le recuerdan al político que la situación que plantea ya ha ocurrido cuando un joven de 22 años fue asesinado por un grupo de ultraderecha, un usuario afirma: "Ya ha pasado y los de tu partido, además de escupir sobre la memoria de la víctima, amenazáis con que otras personas sigan su mismo camino".

Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a un activista de izquierdas?



Te lo digo yo



????????????????Pues ya ha pasado y los de tu partido, además de escupir sobre la memoria de la victima, amenazáis con que otras personas sigan sigan su mismo camino???????????????? pic.twitter.com/dDeFlwUUXR — o HOME do SAKO (@oHOMEdoSAKO) September 11, 2025

Miguel Tellado en su declaración asegura que "El silencioio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización". Ante estas palabras, otra persona dentro de la red social comenta con indignación: "A ver Mike, ¿De qué silencio hablas? Si la noticia es portada en absolutamente todos los medios y hoy no se habla de otra cosa".

En 2007, Carlos Palomino fue asesinado por Josué Estébanez, defensor de la ultraderecha. El joven fue apuñalado en el Metro de Madrid. Por este motivo, otra respuesta le aclara a Tellado que "en 2007, el PP se negó a condenar el asesinato del joven Carlos Palomino a manos del ultraderechista Josué Estébanez".

Otros usuarios han comentado lo siguiente: "Casi tan censurable como pedir hundir un barco lleno de personas que huyen de la pobreza y de la guerra . Su doble estándar le resta toda credibilidad cada vez que escribe o escupe (literalmente) algo".

También en X: "La gente de izquierdas denuncia la violencia, venga de quien venga. Cuándo va a denunciar el PP el acoso a las sedes del PSOE? Cuándo va a reconocer el PP el genocidio de Gaza Lecciones, cero".

La reacción a las declaraciones del político no han parado y es difícil, prácticamente imposible, encontrar un mensaje a su favor. Miguel Tellado parece haber olvidado lo ocurrido en el pasado, así como si la hemeroteca del PP estuviera vacía.