Charlie Kirk y sus polémicas: "Vale la pena tener un costo de algunas muertes por arma"

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y activista trumpista, ha sido asesinado a los 31 años dando un discurso en la Universidad de Utah. En poco menos de diez años atrás, Charlie se había convertido en un personaje mediático y referente de las juventudes de ultraderecha estadounidenses.

Con unos ideales muy claros, Kirk ha sido el centro de algunas polémicas por estar a favor de las armas, ir contra el aborto y el feminismo. El político trumpista tenía unos valores que han sido muy defendidos por sus seguidores, pero también muy criticados por la oposición.

Las polémicas de Charlie Kirk

Una de las polémicas que más ha escandalizado a la población fue la comparación que estableció entre el aborto y el asesinato, pues para Charlie el aborto es un "asesinato". En una declaración llegó a afirmar que si su hija sufría una violación, niña de diez años, la obligaría a seguir con el embarazo.

Reminder: Charlie Kirk disse que obrigaria a sua filha de 10 anos a levar a gravidez até ao fim se ela fosse violada?



Lembram-se que retardada em Portugal copiou este discurso?



Isto é uma seita mundial! pic.twitter.com/Pl9Sh1ghZ8 — Jovem Conservador de Extrema-Direita ???? (@AndreCAVentura) September 11, 2025

Charlie Kirk en sus reuniones solía hablar sobre las mujeres y exponía con total libertad que estas deben centrarse en la maternidad y dejar a un lado sus carreras profesionales. Una mentalidad totalmente conservadora en la que la mujer está relegada y el hombre es el que trabaja. Su mujer es un claro ejemplo porque acabó dejando su trabajo para dedicarse a sus hijos.

Otro escándalo que protagonizó fue cuando en la pandemia por Covid-19 acusó a los demócratas de un "complot contra el cristianismo" por el confinamiento que vivíamos a nivel mundial. Su cuenta de Twitter fue cancelada por sugerir que el hidroxicloroquina era un tratamiento para combatir el virus, lo cual era falso y podía intoxicar a los ciudadanos que lo tomaran.

Charlie Kirk era considerado una persona racista por sus críticas ante el movimiento Black Lives Matter. Para el político la diversidad, la equidad y la inclusión forman parte del "adoctrinamiento izquierdista". El político de ultraderecha ha asegurado que los negros estaban mejor en la época de la esclavitud.

Charlie Kirk diciendo que los negros estaban mejor en la esclavitud y la subyugación antes de 1940.



Tanta paz lleves... en fin, abono pal huerto. ???????????? https://t.co/BxLYAn7kve — ????roo♀️???? ❤️✊???????????? (@roomarins) September 11, 2025

Sin duda, Kirk defendió siempre las armas y tras el tiroteo que se cobró la vida de 17 estudiantes en Parkland en 2018, apuntó: "Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por arma de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios. Ese es un trato prudente. Es racional".

"Creo que vale la pena asumir el costo de, lamentablemente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos recurrir a la 2da Enmienda y proteger nuestros derechos divinos".- Charlie Kirk, Abril 2023.



*(asesinado hoy por un tirador durante un conversatorio en Utah)* pic.twitter.com/uZCZlbGvSs — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) September 10, 2025

El defensor de las armas fue asesinado por una bala ayer 10 de septiembre, Charlie Kirk ha estado al frente de muchas polémicas que han hecho que sepamos cómo era su fuerte personalidad y sus valores. Además, el activista trumpista era conocido por alimentar la desinformación en sus seguidores.