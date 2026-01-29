Muere Noe Ruckstuhl, el joven de 13 años conocido por limpiar las playas de Lanzarote

Noe Ruckstuhl tenía 13 años y era conocido en Lanzarote por su implicación en causas medioambientales desde muy pequeño. Fue un rostro habitual en las acciones del colectivo Lanzarote Limpia, participando en jornadas de retirada de residuos y concienciación en distintos puntos del litoral.

Aunque en los últimos años vivía con su familia en Portugal, Noe, de origen suizo, había crecido en Lanzarote y pasó parte de su vida en la isla. Allí se integró en ese voluntariado que se organiza para combatir la acumulación de basuras en playas y espacios naturales. Además, su vinculación con la isla no había finalizado, ya que cada verano el menor regresaba a la casa que sus padres conservan en Mala, un pequeño pueblo que forma parte del municipio de Haría.

Playas de los más míticas de la isla, como Papagayo o Famara, han contado con el trabajo de estos voluntarios, algo que al pequeño Noe le gustaba documentar para enseñar la excelente labor que los unía.

¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento?

El atropello ocurrió en una carretera cercana a su domicilio en Portugal, cuando Noe regresaba del colegio en bicicleta. Según el relato publicado, sus padres vieron llegar a los servicios de emergencia cerca de casa sin saber, en un primer momento, que el herido era su propio hijo. Alarmados porque el menor no respondía al teléfono, se acercaron hasta el punto donde estaba siendo atendido.

Noe sufrió lesiones muy graves, con daños en el cerebro y en otras zonas del cuerpo, incluida la cadera. Fue operado durante varias horas y permaneció en coma durante los nueve días que estuvo ingresado, hasta que finalmente falleció. Su padre explicó que la situación era crítica, aunque la familia no llegó a imaginar un desenlace así.

Tras la muerte del menor, sus padres autorizaron la donación de órganos, una decisión que, según han contado, les aporta algo de consuelo y convierte la despedida en un gesto de solidaridad hacia otras familias.

Homenaje al pequeño por parte de Lanzarote Limpia

Como homenaje, el colectivo Lanzarote Limpia ha querido despedirle de la forma que mejor lo representaba: con una nueva jornada de limpieza. Han convocado una recogida de residuos en Playa Vicenta (Teguise), el domingo 8 de febrero a las 10.00, para mantener vivo su mensaje y "celebrar su legado" junto a vecinos y otras asociaciones de la isla.