Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Luto en el mundo del deporte. El ex jugador estadounidense Brad Branson, ganador de una Copa Korac con el Real Madrid balocesto y primera gran estrella del Valencia Basket, ha muerto a los 67 años.

Nacido en Harvey (Illinois), Brad Branson medía 208 centímetros, terminó su formación en la Southern Methodist University y comenzó su carrera en Europa en Italia, país en el que jugó en el Rimini y sobre todo en Brescia entre 1980 y 1986, cuando fichó finalmente por el Real Madrid.

Después de haber pasado dos temporadas en el conjunto blanco, con el que conquistó la Korac de 1998, recaló en el entonces llamado Payesa Valencia en verano de 1988. El club valenciano acababa de ascender a la ACB y su incorporación fue todo un 'golpe de efecto'.

Un referente

Brad Branson permaneció seis campañas en el Real Madrid de baloncesto, siendo una gran referencia en la pista durante aquellos años, pero también una de las figuras más reconocidas fuera del parqué. La temporada 1993-1994 fue la última de su carrera y terminó con el Valencia.

Entre los dos equipos logró acumular 280 encuentros y 9.106 minutos de juego en la ACB. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra un partido del Real Madrid contra el Estudiantes en el que acumuló 44 puntos de valoración por, entre otras cosas, capturar 18 rebotes y anotar 37 puntos, ya con la camiseta del conjunto valenciano, contra el Fórum Valladolid.

Elegido por los Pistons en la segunda ronda del draft de la NBA de 1980, jugó dos campañas en la competición estadounidense, primero con los Cavaliers y después con los Pacers. Además, logró brillar en la CBA, entonces segunda liga del país norteamericano.