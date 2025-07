Detenido en Gran Canaria por prender fuego a su novia de 17 años: 95% del cuerpo quemado

Un joven de 20 años ha sido detenido en Las Palmas de Gran Canaria por prender fuego para quemar viva a su novia, de 17 años, en la casa okupa que compartían en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria. La menor, que se había fugado del centro de menores en el que estaba tutelada, se encuentra ahora en estado crítico.

La joven logró arrastrarse hasta la calle tras la agresión y señaló entonces a su pareja como el autor de las quemaduras que padece. Posteriormente, se derrumbó y fue trasladada al Hospital de Quemados de Sevilla, con el 95% del cuerpo afectado.

La agresión ocurrió alrededor de las 04:00 horas de la madrugada de este miércoles, 16 de julio. En plena discusión, el hombre arrojó contra su pareja un papel quemado con combustible y después le prendió fuego, lo que llevó a que la joven empezara a quemarse viva.

La joven fue intervenida con quemaduras en el 95% de su cuerpo Envato Elements

En ese momento, el hombre huyó rápidamente del lugar sin auxiliar en ningún momento a la víctima. Ella, mientras tanto, logró salir del piso arrastrándose y envuelta en llamas, en la vivienda en la que convivían en el barrio de La Isleta, hasta llegar a la calle. Los vecinos llamaron al 112 y antes de la llegada de los efectivos ella señaló directamente a su pareja.

La Policía Nacional actuó inmediatamente y logró detener en ese momento al hombre. El arrestado permanece ingresado en el hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria afectado por la inhalación de humo de la combustión.

En la resolución de los hechos participaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que instruyen las diligencias correspondientes.

Se había denunciado su desaparición

La víctima era una menor tutelada que se había escapado del centro en el que estaba siendo asistida. La directora general de Protección de la Infancia de Canarias, Sandra Rodríguez, ha explicado en declaraciones a EFE que el centro ya había denunciado su desaparición hacía varios días y que se había repetido la petición de búsqueda.

Por el momento, no se ha podido confirmar que ambos fueran pareja y no se ha dado por confirmada la hipótesis del crimen machista. Además, se está investigando la posible participación, al menos, de otra persona en estos hechos. En todo caso, las autoridades canarias destacan la vulnerabilidad de la víctima y que, a pesar de que no fueran pareja, el crimen presenta características de violencia machista.